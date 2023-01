Svolta Di Maria: nuova vita in Sudamerica

Angel Di Maria è tornato in campo anche con la Juventus dopo aver vinto il Mondiale con la sua Argentina. Il contratto è in scadenza a fine stagione e le possibili proposte non mancano da ogni dove

Doveva essere la ciliegina sulla torta della campagna acquisti estiva della Juventus, e invece Angel Di Maria finora è stato poco più che una comparsa a causa dei tanti infortuni e di una condizione troppo altalenante.

I tifosi bianconeri sperano che il Mondiale possa aver dato nuova linfa vitale e vigore all’espero laterale argentino, campione del Mondo con la sua nazionale da protagonista. Un impatto quello sulla Seleccion che in molti si sarebbero aspettati anche con la maglia della Juventus, con la quale ha invece raccolto appena 11 presenze stagionali con un gol e 4 assist, mettendo insieme meno di 500 minuti tra coppa e campionato. Uno score decisamente troppo basso alla luce dell’ingaggio da top player e del valore tecnico di un calciatore che ha sempre fatto la differenza in ogni squadra in cui ha giocato. Il contratto ad ogni modo è in scadenza il prossimo giugno, e al netto delle problematiche della prima parte di stagione, è da escludere un divorzio a gennaio.

Calciomercato Juventus, due club brasiliani su Di Maria: piace anche in Arabia Saudita

Vista la situazione contrattuale e la stagione fin qui disputata, Di Maria potrebbe comunque salutare a fine anno. L’entourage del 35enne mancino e la dirigenza juventina affronteranno l’argomento nei prossimi mesi.

La possibilità di chiudere in patria con il Rosario Central non è mai stata un mistero anche se dall’Argentina rilanciano anche altre chance. Stando a quanto riportato da ‘TycSports’ il ‘fideo’ sarebbe seguito anche dall’Internacional de Porto Alegre e dal Botafogo senza escludere eventuali club dall’Arabia Saudita.

Per quanto concerne i brasiliani in maglia biancorossa, in un’intervista con Carlos Lacerda, il presidente Alessandro Barcellos ha ammesso: “Stiamo monitorando la sua situazione”. Tra un contratto in scadenza, il richiamo del Sudamerica e una seconda parte di stagione juventina ancora da giocare, Angel Di Maria si prepara a dare l’ultimo sprint alla sua gloriosa carriera.