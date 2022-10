CM.IT | Di Maria via dalla Juve a gennaio? Ecco come stanno le cose

Angel Di Maria è attualmente fermo ai box per infortunio, tornerà a disposizione della Juventus nel 2023

Arrivato in estate dopo una trattativa lunghissima, Angel Di Maria non ha rispettato le aspettative della Juventus, fino a questo momento. Fermato più volte da problemi muscolari, l’argentino è tuttora ai box e tornerà a disposizione di Allegri solo nel 2023, a meno di clamorosi colpi di scena.

Sotto contratto fino al 30 giugno 2023, ‘El Fideo’ sta cercando di recuperare dalla “lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra”, come comunicato dal club bianconero, patito in Champions League contro il Maccabi Haifa. Venti giorni di stop e corsa contro il tempo per tornare in campo e a disposizione del commissario tecnico della Nazionale argentina, Lionel Scaloni. L’obiettivo è, infatti, il Mondiale del Qatar che prenderà il via nel prossimo mese di novembre e, certamente, farà di tutto per partecipare a quello che potrebbe essere il suo l’ultimo Mondiale.

Nel frattempo, arrivano notizie anche sul suo futuro. Si parla, infatti, di un possibile addio anticipato di Di Maria alla Juventus, nel gennaio prossimo. Un’indiscrezione clamorosa che porterebbe sin dall’inizio del nuovo anno il 34enne al Rosario Central, per chiudere così l’esperienza europea e concentrarsi sul club che lo ha cresciuto e lanciato nel calcio che conta.

Di Maria via a gennaio? Piovono smentite

Voce che, però, non trova riscontro nelle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it: la notizia viene bollata, infatti, come falsa. Di Maria ha tutta l’intenzione di tornare a giocare per la Juventus dopo il Mondiale ed è totalmente convinto della bontà della scelta effettuata nella sessione estiva del mercato. La sua volontà è quella di aiutare la squadra a tornare alla vittoria, dopo una stagione da zero titoli in bacheca. E anche il rapporto con Allegri non vive particolari scossoni. Dunque, allo stato attuale, non si addensano nubi all’orizzonte sul matrimonio tra la Juventus e Di Maria. Certo, continueremo a seguire l’evoluzione della situazione e vi aggiorneremo prontamente non appena ci saranno novità.