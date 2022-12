CM.IT | Prima la finale, poi la Juve: Di Maria e il calciomercato in arrivo

Di Maria si prepara alla finale contro la Francia. Ma le voci di mercato non si placano

Contro la Croazia è rimasto in panchina per 90 minuti, ma l’Argentina ha steso per 3-0 Modric e compagni, grazie ai gol di Leo Messi e alla doppietta di Julian ‘El Arana’ Alvarez.

Il commissario tecnico, Lionel Scaloni, ha deciso di rinunciare ad un attaccante per dare manforte al centrocampo. Una mossa che si è rivelata decisamente azzeccata. Adesso, l’Albiceleste si giocherà la finale Mondiale contro la Francia di Kylian Mbappe che ha sconfitto, con enorme fatica, un Marocco mai domo grazie ai gol di Theo Hernandez in apertura di gara e di Kolo Muani a dieci minuti dalla fine.

E chissà che, nell’ultimo atto della manifestazione che si sta giocando in Qatar, Di Maria possa partire titolare dopo aver superato il problema muscolare che lo ha colpito nell’ultimo match della fase a gironi contro la Polonia. Poi, sarà il momento del meritato riposo prima di fare ritorno alla Juventus. Anche se le voci su un possibile addio del ‘Fideo’ a gennaio continuano a circolare con insistenza.

Di Maria lascia la Juve a gennaio? La situazione

Arrivato l’estate scorsa da svincolato, e dopo un’estenuante trattativa, Di Maria ha firmato un contratto con la Juventus, senza alcuna clausola per l’eventuale prolungamento dell’accordo. Un affare che ha fatto storcere il naso a molti. In ogni caso, sulle indiscrezioni che vorrebbero il calciatore via da Torino nel mese prossimo, continuano ad arrivare secche smentite. Infatti, le fonti interrogate da Calciomercato.it, bollano tutte queste voci come totalmente false, senza alcun fondamento. Questo è quello che registriamo oggi, se dovessero esserci novità su questo fronte vi informeremo tempestivamente.