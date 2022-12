CM.IT | Juventus, Di Maria lascia o raddoppia? Le cose stanno così

Angel Di Maria, fresco campione del Mondo con l’Argentina, è in scadenza di contratto a giugno 2023 con la Juventus

Le lacrime di Angel Di Maria, durante e dopo l’assurda finale Mondiale dell’Argentina contro la Francia, hanno fatto il giro del mondo. Il ‘Fideo’ ha, prima, pianto di gioia per il gol del 2-0, poi di paura per la rimonta francese targata Mbappe, infine nuovamente di gioia dopo la vittoria della Coppa del Mondo ottenuta ai calci di rigore.

Un momento incredibile per Leo Messi, il commissario tecnico Lionel Scaloni e tutti gli altri componenti del gruppo squadra. L’Argentina è di nuovo sul tetto del mondo dopo 36 anni. Nel lontano 1986 ci pensò un certo Diego Armando Maradona a guidare la Seleccion al trionfo, adesso è stato il turno della ‘Pulce’, capitan Messi che, con sette gol, ha indirizzato la squadra verso la vittoria finale. Gioia inverosimile per tutto il popolo argentino, anche se non sono mancati momenti di difficoltà durante i festeggiamenti, che hanno invaso le strade di Buenos Aires per accogliere i propri campioni. Tra questi, certamente anche Angel Di Maria.

Protagonista dell’ultima sfida con, come detto, la rete del momentaneo 2-0 e giocate di altissimo livello, il 34enne calciatore di Rosario ha vissuto momenti difficili dopo l’infortunio, l’ennesimo di questa prima parta di stagione, patito nella terza giornata della fase a gironi contro la Polonia. Rimasto in panchina negli ottavi di finale contro l’Australia e nella semifinale contro la Croazia di Modric, mentre nei quarti contro l’Olanda ha giocato solo otto minuti, Di Maria è stato mandato in campo, quasi a sorpresa, da Scaloni contro la Francia. E l’ex Psg e Real Madrid, tra le altre, non ha tradito le attese. Adesso la Juventus e Allegri lo aspettano a Torino dopo le meritate vacanze, sperando possa essere più decisivo di quanto è stato finora.

Di Maria tra l’addio a giugno e il rinnovo con la Juve: la situazione

La sfavillante prestazione di Angel Di Maria ha acceso l’entusiasmo dei tifosi della Juventus. La loro speranza è quello di vederlo così incisivo anche dal prossimo gennaio con la maglia bianconera. Arrivato a parametro zero in estate, dopo un’estenuante trattativa, Di Maria ha firmato un contratto annuale senza alcuna opzione di rinnovo. Ma ieri sono iniziate a circolare alcune voci riguardanti un possibile prolungamento dell’accordo per un’ulteriore stagione. Di tenore, dunque, decisamente opposto rispetto a quelle che parlavano della possibilità di lasciare Torino già a gennaio, ampiamente smentita dalla nostra redazione in tempi non sospetti.

Per quanto riguarda il rinnovo, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, tutte le parti in causa, dal club al giocatore e al suo entourage, non escludono questa possibilità della quale, ovviamente, non si è mai discusso, almeno fino a questo momento. Di Maria si sente pienamente parte del progetto Juve e ha intenzione di conquistare trofei anche in Italia, dopo i successi ottenuti in Spagna, Inghilterra e Francia. Dunque, la porta per un eventuale rinnovo fino al 2024 non è completamente chiusa, ma se ne parlerà, eventualmente, tra diversi mesi, quando le cose saranno più chiare sia per la società che per il giocatore, che non ha mai nascosto il desiderio di tornare al Rosario Central per chiudere la carriera.