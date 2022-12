Svolta clamorosa: Di Maria, la decisione della Juve

L’argentino neo Campione del Mondo è legato ai bianconeri da un contratto in scadenza alla fine di questa stagione

Al Mondiale Di Maria ha riscattato alla grande, gol in finale e Coppa alzata al cielo, la deludente prima parte di stagione con la maglia della Juventus nella quale è approdato l’estate scorsa firmando un contratto di un solo anno.

Fin qui è sempre stato dato per certo il suo addio a giugno, una volta concluso l’accordo, con il ‘Fideo’ intenzionato a chiudere la sua straordinaria carriera nell’amato Rosario Central. È circolata anche la voce di un addio anticipato, già a gennaio, voce su cui Calciomercato.it non ha trovato conferme. Qualcosa in tal senso, però, potrebbe cambiare. Stando a ‘Gazzetta.it’, infatti, il club bianconero vuol provare a convincerlo a rimanere un’altra stagione, prolungando il contratto fino al 2024.

La ‘rosea’ parla di appuntamento a breve con l’entourage dell’ex Psg, che Massimiliano Allegri ha voluto a tutti i costi e che vorrebbe anche nella Juve del prossimo anno, ammesso che lui resti alla guida della squadra. Oggi è stata rilanciata la pista che porta a Zinedine Zidane.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole il rinnovo di Di Maria. E di Rabiot

Da capire i programmi del 34enne, sicuramente ‘rigenerato’ dal Mondiale sul piano dello spirito, perché su quello fisico anche in Qatar ha palesato qualche acciacco di troppo. Gli stessi acciacchi che hanno inficiato sull’inizio della sua avventura in bianconero.

Vedremo insomma quale sarà la risposta del ‘Fideo’ alla proposta di rinnovo della Juve, sicura con un Di Maria in forma di potersi giocare lo Scudetto. Allegri spinge pure per il rinnovo di Rabiot, ma per il francese l’ostacolo economico appare ad oggi insormontabile. Mamma Veronique chiede perlomeno lo stesso ingaggio attuale, circa 7 milioni netti bonus esclusi, e presumibilmente una ricca commissione. Il futuro del transalpino, diventato quest’anno uno dei pilastri della formazione bianconera, potrebbe essere in Premier.