Bomba Zidane dalla Francia: “Tutte le strade portano alla Juventus”

In Francia tornano a parlare del futuro di Zidane, per cui sembra sfumata la panchina della nazionale. E i bianconeri sarebbero i candidati principali

Zinedine Zidane ha seguito dalla Spagna il viaggio della sua Francia in Qatar. Nonostante i numerosi inviti, il Pallone d’Oro 1998 non ha preso l’aereo per seguire da vicino i Bleus. La finale persa contro l’Argentina l’ha vissuta con amarezza e non potrebbe essere altrimenti. Anche perché gli ha ricordato la sconfitta bruciante contro l’Italia a Berlino nel 2006. Quella è stata la sua ultima partita con la maglia della nazionale.

Anche per questo il sogno di Zizou è sempre stato quello di tornare, stavolta in panchina, dando inizio a un nuovo ciclo. Ha seguito con interesse tutte le partite della Francia di Didier Deschamps, che un Mondiale l’ha comunque vinto. Zidane ha vissuto tutto comunque da tifoso, da francese ma anche da amico ed ex compagno proprio nella squadra campione nel ’98. Però, in cuor suo, Zinedine aspettava la fine di questo Mondiale da parecchio dal momento che sembrava destinata ad essere l’ultima di Deschamps. Con una storia praticamente già scritta e Zizou a prenderne il posto. Invece, a quanto pare, non sarà così. Perché l’attuale ct della Francia potrebbe restare fino al 2026, quindi fino al prossimo Mondiale, quello di USA, Messico e Canada. Un nuovo contratto che ovviamente distrugge i piani di Zizou, desideroso però di tornare ad allenare.

Juventus, che indiscrezione dalla Francia: Zidane si può

Zidane è ormai fermo da diversi mesi, dalla fine della stagione 2020/21. Al termine di questa annata saranno due gli anni sabbatini del francese, che però ora ha intenzione di riprendere posto. Si è parlato a lunghissimo del Manchester United, che poi si è sistemato con ten Hag, e ovviamente del PSG. In quel caso c’erano diversi fattori in ballo, sentimentali e non solo, per cui ora nella capitale c’è Galtier. Come riporta ‘L’Equipe’, Zidane non gradiva e non gradisce nessuna di queste due destinazioni e ora vuole una sfida dove poter vincere qualcosa, magari in un club ben strutturato e con pieni poteri tecnici. Non si tratta di una questione di soldi. Zizou non ha fretta, vuole ributtarsi in un club, ma non ha particolare attrazione per la Premier League.

Una serie di fattori che porta il quotidiano francese a una conclusione decisamente importante: la Juventus è un progetto che può attirare Zidane. Anche se non si tratta di una possibilità immediata. I colori bianconeri sono rimasti nel cuore dell’ex Real Madrid, con il riassestarsi di società e dirigenza può diventare una pista concreta. Anche perché a Torino avrebbe le libertà che chiede e una squadra che può diventare sempre più competitiva, anche con un ingaggio inferiore rispetto ad altri club. La storia tra Zidane e la Juve non è finita.