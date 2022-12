Rifiuto a sorpresa: nuovo ribaltone per Zidane

Arriva il rifiuto a sorpresa che rappresenta un ribaltone per Zinedine Zidane: ecco cosa sta succedendo

La finale è ormai vicina: Argentina e Francia si giocheranno il mondiale. Chi vincerà salirà a quota tre coppe del mondo vinte, una sorta di spareggio per mettersi all’inseguimento di Germania e Italia a quota quattro mondiali (il Brasile è al momento davanti a tutti con cinque titoli).

Sarà Mbappe contro Messi, ma non solo: si sfiderà l’esperienza di Deschamps, al suo secondo mondiale in panchina, alla gioventù di Scaloni che ha impiegato poco tempo per conquistare il popolo albiceleste.

Ovviamente in Qatar saranno presenti tanti spettatori di eccezione: in tanti, tra calciatori ed ex calciatori, sono attesi sugli spalti per fare il tifo per una delle due squadre. La Francia ha, ad esempio, invitato Pogba che dovrebbe essere presente, al contrario di Benzema che dovrebbe gustarsi la finalissima davanti alla tv. Non ci sarà, stando a quanto riferito da ‘RMC Sport’ neanche Zinedine Zidane.

Argrentina-Francia, il rifiuto di Zidane

Stando a quanto riportato, infatti, l’ex allenatore del Real Madrid avrebbe declinato l’invito della Federcalcio transalpina e non sarà in Qatar per assistere dal vivo al match tra i Blues e l’Argentina. Una scelta probabilmente anche di opportunità visto che Zidane è uno dei candidati alla successione di Deschamps alla guida del ‘galletti’.

Un cambio che sembrava dovesse avvenire già dopo il Mondiale e che ora, salvo sorprese, sarà rinviata al 2024. Il presidente della FFF, infatti, ha spiegato che con il raggiungimento della finale è pronto a confermare Deschamps in panchina e che sarà proprio il tecnico a decidere se andare avanti o meno. Per Zidane, quindi, potrebbe non essere ancora giunta l’ora di sedersi sulla panchina della Francia e chissà che questo rinvio possa invogliare l’allenatore transalpino a prendere in considerazione anche qualche offerta da parte di club. Il suo nome è stato accostato a diverse big (dal Bayern Monaco al Psg) con la Juventus tra le possibili destinazioni.