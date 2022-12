Follia in Argentina: si gettano dal ponte, è dramma

Gesto davvero folle di un paio di tifosi nel corso della sfilata del bus che accompagna i campioni del Mondo a Buenos Aires

Una giornata di festa rovinata dalla follia di un paio di tifosi. A Buenos Aires, in Argentina, si sta celebrando la conquista della Coppa del Mondo.

Tra le strade della capitale è sceso un intero popolo per acclamare la Nazionale che ha alzato al cielo il trofeo, battendo la Francia ai calci di rigore.

Pullman scoperto per Messi e compagni, pronti ad abbracciare i propri tifosi festanti ma il tour è durato poco. Come detto, a Buenos Aires, è accaduto qualcosa di davvero sconsiderato: due sostenitori dell’Argentina si sono lanciati da un ponte per raggiungere i giocatori sul pullman.

Argentina, rischio dramma durante la festa

Uno dei due tifosi è scivolato giù, cadendo per strada. Attimi di enorme paura, ripresi da un cellulare di uno dei tanti sostenitori presenti. Le immagini chiaramente stanno facendo il giro del web.

Il tifoso è stato prontamente soccorso – alcuni video mostrano l’uomo trasportato in barella mentre muove il braccio, come a voler tranquillizzare tutti – ma la Federazione argentina, appresa la notizia dell’accaduto, ha deciso di fermare immediatamente il tour per evitare che si potessero ripetere altri episodi del genere. I calciatori della Seleccion hanno così abbandonato il bus scoperto per salire su alcuni elicotteri, che hanno sorvolato la capitale.