Dal rinnovo di Di Maria al caso Dybala: Calvo esce allo scoperto

Calciomercato Juventus, le parole di Calvo a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara con la Roma. Ecco quanto riferito sul rinnovo di Di Maria.

Una partita importante quella per la Juventus di Max Allegri che all’Olimpico contro la Roma cerca conferme importanti per alimentare la propria rincorsa ad un piazzamento in zona Champions League. Obiettivo che fino a poche settimane fa sembrava assolutamente irraggiungibile e che invece i bianconeri con un filotto importante di vittorie consecutive stanno provando ad accarezzare.

Sotto questo punto di vista il confronto con la Roma di José Mourinho si preannuncia di vitale importanza per la “Vecchia Signora”. Un autentico punto di non ritorno in cui si affrontano due squadre che per valori tecnici espressi hanno avuto un percorso per certi aspetti assimilabile. Ecco perché il match tra bianconeri e giallorossi potrebbe essere deciso dalle giocate dei singoli. Allegri dal primo minuto si affida nuovamente ad Angel Di Maria, che si sta letteralmente caricando la squadra sulle spalle. Del futuro del “Fideo” e del suo possibile rinnovo, unitamente alle ultime voci relative al “caso” Dybala ha parlato Francesco Calvo ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d’inizio di Roma-Juventus.

Calciomercato Juventus, Calvo si sbilancia su Di Maria e rivela: “Dybala? Sono sorpreso”

Ecco le parole di Calvo, che ha risposto anche a una domanda relativa al sogno Champions: “Sicuramente è una partita importante non è da dentro fuori. Noi guardiamo due classifiche, una che dice che abbiamo 50 punti e una che dice che siamo 9 punti dietro la Roma“.

Su Di Maria: “E’ sicuramente un leader tecnico della squadra e dello spogliatoio. E’ un giocatore importante e noi i giocatori importanti vogliamo tenerli come dimostra Danilo. Stiamo trattando dietro i riflettori e siamo fiduciosi“. Calvo ha poi chiosato su Dybala, tra passato, presente e futuro: “Dybala è un campione ma noi guardiamo al presente e al futuro e non ci voltiamo indietro. Sono sorpreso di quello che leggiamo sui giornali. Sono atti coperti da vincoli. Nessuno di questi atti è stato vagliato da giudici e i processi si fanno nei tribunali.”