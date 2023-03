Per Di Maria, in Italia, c’è solo la Juventus. Ma il giro continua | CM.IT

Angel Di Maria, nonostante la sconfitta contro la Roma, è stato uno dei migliori della Juventus vista ieri: ecco le ultime sul futuro

La Juventus, ieri, è uscita sconfitta dalla sfida di ieri sera allo stadio ‘Olimpico’ contro la Roma. I giallorossi di José Mourinho hanno avuto la meglio sui bianconeri di Massimiliano Allegri, rete decisiva di Gianluca Mancini.

Una sconfitta che allontana, forse definitivamente, la Juventus dalla zona Champions League, adesso distante dodici punti, in attesa di capire cosa succederà con la penalizzazione di quindici punti inflitta alla società piemontese per la rinomata questione plusvalenze. Il sesto posto, occupato dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini, ma la squadra di Allegri ha un’altra possibilità di approdare alla prossima edizione della massima competizione europea per club: vincere l’Europa League.

Nonostante la sconfitta, uno dei più positivi della partita di ieri sera è stato Angel Di Maria. Il Campione del Mondo ha toccato un’infinità di palloni, diventando il vero e proprio regista dell’undici messo in campo, arretrando fino alla linea di centrocampo per prendersi la palla e la responsabilità di guidare l’attacco verso la porta difesa da Rui Patricio, estremo difensore giallorosso. Per ‘El Fideo’, però, non c’è solo il campo: il contratto, firmato l’estate scorsa, scadrà il prossimo 30 giugno e le parole del direttore dell’area sport, Francesco Calvo, sulla possibile conferma lasciano spazio a diverse interpretazioni.

Di Maria e il rinnovo con la Juventus: ecco la situazione

“È sicuramente un leader tecnico della squadra e dello spogliatoio. È un giocatore importante e noi i giocatori importanti vogliamo tenerli come dimostra Danilo. Stiamo trattando dietro i riflettori e siamo fiduciosi”. Dunque, le parti se ne stanno discutendo, come già raccontato dalla nostra redazione. E, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, nonostante alcuni club si siano mossi, in Italia per Di Maria c’è solo la possibilità di vestire ancora la maglia della Juventus. Discorso diverso per l’estero, dove ci sono diverse squadre interessate e l’entourage del calciatore, presente in Europa, sta ascoltando tutti quelli che stanno chiedendo informazioni su Di Maria. Di certo, non c’è nessuna trattativa chiusa, con alcun club. Situazione in evoluzione, Di Maria agita il calciomercato.