Di Maria, il rinnovo con la Juve e il viaggio europeo | ESCLUSIVO

Angel Di Maria, con una tripletta, ha trascinato la Juventus agli ottavi di finale dell’Europa League, dove affronterà il Friburgo

Un gol spettacolare, a giro da fuori area, dopo cinque minuti di Angel Di Maria, ha spalancato le porte degli ottavi di finale dell’Europa League alla Juventus contro il Nantes. Il Campione del Mondo ha, poi, concluso l’opera con altre due reti, una su rigore, e si è portato a casa il pallone, come si usa con i calciatori che realizzano una tripletta.

La prima con la maglia bianconera, dopo l’approdo a Torino nell’estate scorsa, fortemente voluto dall’allenatore Massimiliano Allegri. Ottimo esordio italiano col gol al Sassuolo alla prima giornata, poi una serie di infortuni che ne hanno rallentato l’ambientamento, mentre il Mondiale si avvicinava sempre di più. Alla fine, però, il commissario tecnico Lionel Scaloni ha inserito ‘El Fideo’ nella lista dei convocati e il 35enne di Rosario lo ha ripagato con, tra le altre cose, un gol di splendida fattura nella finalissima contro la Francia di Didier Deschamps.

Rinfrancato dalla vittoria del Mondiale, Di Maria è tornato a disposizione della Juventus e ha preso per mano la squadra, scossa anche dalle questioni extra campo che hanno portato alla penalizzazione di quindici punti in classifica per la questione plusvalenze. Nonostante questo, l’ex Paris Saint-Germain ha messo in mostra tutte le sue qualità e la classe che lo contraddistingue da sempre. Sette i gol realizzati in stagione in ventuno presenze e una forma fisica che cresce partita dopo partita. Prestazioni che non passano inosservate e fanno discutere anche in ottica futura, visto che il contratto è in scadenza il 30 giugno prossimo.

Di Maria tra il rinnovo con la Juve e le offerte che non mancano: le ultime

Come raccontato dalla nostra redazione il 13 gennaio scorso, Di Maria sarebbe ben disposto a continuare la sua avventura con la Juventus. Ma, com’è normale che sia, dipenderà da tante cose attualmente in discussione. In ogni caso, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nelle prossime settimane l’entourage del calciatore arriverà in Europa per ascoltare tutte le proposte delle squadre che hanno già chiesto informazioni in vista della prossima stagione. Diversi club stanno sondando il terreno, anche non europei, con particolare attenzione ad alcuni italiani, non ancora identificati.

Dunque, la Juventus non potrà attendere molto per formulare, eventualmente, una proposta di prolungamento contrattuale a Di Maria. Certo, come detto, molto dipenderà da come si evolveranno le questioni extra calcistiche e, non potrebbe essere altrimenti, anche la possibilità di disputare la prossima edizione della Champions League sarà rilevante per prendere una decisione. Le pedine iniziano a muoversi, Di Maria stuzzica, e non poco. Marzo sarà un mese molto importante per capirne di più, vi terremo aggiornati.