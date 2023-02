Juventus, Pessotto allo scoperto sul rinnovo di Di Maria: “Sì, è vero”

Gianluca Pessotto ha parlato del sorteggio con il Friburgo in Europa League, ma soprattutto del rinnovo di Angel Di Maria

La Juventus pesca il Friburgo agli ottavi di finale di Europa League. Questo è stato il responso dell’urna di Nyon che ha decretato gli accoppiamenti ovviamente anche delle italiane (la Roma è finita con la Real Sociedad).

I bianconeri giocheranno l’andata del confronto diretto in casa, con l’attesa che ora cresce. Sì perché i tedeschi sono un avversario complicato, ma senza dubbio più abbordabile di altri, come era lo spauracchio Arsenal o la stessa Real Sociedad o Real Betis. Soprattutto con un Angel Di Maria così diventa poi tutto più facile. Il Fideo è reduce dalla tripletta col Nantes, arrivata tra l’altro dopo la rete decisiva con lo Spezia in campionato. L’argentino sta vivendo un super momento e i tifosi della Juventus ovviamente ne sono innamorati. L’interrogativo a questo punto è sul suo futuro, visto che il contratto scadrà a giugno. Se prima sembrava scontato l’addio, adesso qualcosa potrebbe essere cambiato.

Rinnovo Di Maria, Pessotto allo scoperto: “Vogliamo che resti”

A parlarne è stato direttamente Gianluca Pessotto, responsabile delle giovanili bianconere e oggi a Nyon in veste di dirigente rappresentante della Juventus: “Con il Friburgo sarà una bella sfida, inedita, contro una squadra forte che sta facendo bene. Ha vinto il girone dove c’era il Nantes, è imbattuto. Ogni partita va giocata al massimo, siamo pronti”.

Poi su Di Maria: “È un vantaggio per tutti. Avevamo puntato molto su di lui dall’inizio della stagione insieme a Pogba, che speriamo di rivedere presto, e Chiesa. La squadra ha un altro aspetto in carisma e qualità, ieri ha trascinato la squadra. Pressing per convincerlo a restare almeno in altro anno? Ce lo auguriamo, sarà importante finire bene. Speriamo anche di riuscire a vincere qualcosa e quello potrebbe aiutare. Angel sicuramente darà tutto da qui alla fine e speriamo che possa rimanere qui anche il prossimo anno”. Pessotto quindi esce allo scoperto sull’argentino e conferma la volontà della Juventus ormai manifesta.

Il dirigente bianconero parla poi anche della stagione e degli obiettivi della squadra: “Quando giochi alla Juve sai che devi fare di tutto per vincere ogni partita e arrivare in fondo a tutte le competizioni. La Juve quest’anno ha l’opportunità di questo percorso in Europa League, ha la possibilità di giocarsi la semifinale di Coppa Italia e in campionato deve continuare a giocare ogni partita come se fosse la più importante. Siamo competitivi su diversi fronti e possiamo essere ancora protagonisti. Ogni partita serve per migliorare la mentalità vincente, alla Juve devi vincere e ogni partita è utile per questo”.