Europa League, il sorteggio LIVE: le avversarie di Juventus e Roma

Juventus e Roma scoprono le avversarie degli ottavi di finale di Europa League: seguite con noi il sorteggio di Nyon in programma alle 12

Ieri, Juventus e Roma hanno superato brillantemente il turno di spareggio in Europa League, accedendo agli ottavi di finale. I bianconeri hanno piegato 3-0 il Nantes in trasferta dopo il pareggio dell’andata, i giallorossi hanno rimontato con il Salisburgo garantendosi la qualificazione con il 2-0 all’Olimpico.

Ora, il gioco si fa duro per le squadre di Allegri e Mourinho. La competizione entra nel vivo, con il sorteggio, nella consueta cornice della sede Uefa di Nyon, degli accoppiamenti degli ottavi di finale. Le otto vincitrici degli spareggi, tra cui le due italiane, trovano le otto vincenti dei gironi eliminatori autunnali, che saranno dunque teste di serie.

Andata in casa sia per la Juve che per la Roma, a partire dalle ore 12 via al sorteggio, nel quale le insidie non mancano di certo. Nella simulazione effettuata da Calciomercato.it, la Juventus ha pescato l’Arsenal, mentre la Roma ha trovato il Feyenoord. Sorteggio che potrete seguire live sul nostro sito. Di seguito, ricordiamo le due urne che compongono il lotto delle 16 squadre rimaste nella competizione:

TESTE DI SERIE: Arsenal, Betis, Fenerbahce, Ferencvaros, Feyenoord, Friburgo, Real Sociedad, Union St. Gilloise

NON TESTE DI SERIE: Juventus, Roma, Bayer Leverkusen, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Siviglia, Sporting, Union Berlino.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI