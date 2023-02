Sorteggi Europa League, ecco le avversarie di Juve e Roma

Oggi i sorteggi degli ottavi di finale di Europa League a Nyon. Ecco le avversarie di Juventus e Roma

Va in scena oggi a Nyon il sorteggio degli ottavi di finale Europa League, a partire dalle ore 12. Sedici le squadre convolte con le due italiane qualificate dagli spareggi, Juventus e Roma.

Le qualificate sono divise nelle otto vincitrici dei gruppi nella prima fase a gironi, che sono anche teste di serie, e le otto vincitrici degli spareggi. Compongono dunque la prima fascia Arsenal (ING), Betis (SPA), Fenerbahçe (TUR), Ferencváros (HUN), Feyenoord (OLA), Friburgo (GER), Real Sociedad (SPA) e Union Saint-Gilloise (BEL).

Nella seconda fascia Juventus e Roma, Union Berlin (GER), Manchester United (ING), Bayer Leverkusen (GER), Siviglia (SPA), Shakhtar Donetsk (UKR) e Sporting (POR).

Le otto vincitrici della fase a gironi sono automaticamente teste di serie, a differenza delle otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Le vincitrici dei gironi sono quindi le squadre teste di serie e giocheranno il match di ritorno in casa. Le squadre appartenenti allo stesso campionato nazionale non possono essere sorteggiate contro neanche agli ottavi, scongiurando così uno Juventus-Roma. Altre eventuali restrizioni saranno annunciate prima del sorteggio. L’andata degli ottavi di finale è in programma per il 9 marzo, il ritorno è previsto la settimana successiva, il 16 marzo.

Sorteggi Europa League, la simulazione per le italiane: la Juventus contro l’Arsenal di Arteta

L’incubo della Juve è l’Arsenal di Arteta capolista in Premier League. E Arsenal è stato nella simulazione dei sorteggi effettuata da Calciomercato.it.

La Roma ha invece pescato il Feyenoord, avversaria a maggio nella finale di Conference League. Nella simulazione c’è il Friburgo per il Manchester United di ten Hag, un’altra grande favorita della competizione uscita vincitrice dal confronto col Barcellona di Xavi. Si attende ora il sorteggio reale, in programma alle 12.