Di Maria e la Juventus, sboccia l’amore sette mesi dopo

Angel Di Maria sta trascinando la Juventus di Allegri a suon di gol e giocate. E, adesso, si parla del rinnovo di contratto

Dopo i primi mesi, decisamente complicati, Angel Di Maria è tornato alla Juventus, dopo la vittoria del Mondiale con l’Argentina del commissario tecnico Lionel Scaloni, con un altro spirito.

E, soprattutto, patendo meno problemi fisici che lo hanno condizionato, e non poco, nella prima parte dell’esperienza bianconera. Fortemente voluto dall’allenatore Massimiliano Allegri, ‘El Fideo’ è sbarcato a Torino, dopo una lunghissima trattativa, con un grande carico di aspettative. L’inizio è stato ottimo, col gol all’esordio al Sassuolo. Poi, una lunga serie di infortuni, lo hanno tenuto lontano dai campi per diverse settimane, fino ad arrivare proprio al Mondiale qatariota. La Coppa del Mondo conquistata con la ‘Seleccion’ lo ha, però, fatto tornare al meglio tra le braccia di Allegri e le sue prestazioni non stanno passando inosservate.

Di Maria, 35 anni, è il leader tecnico della ‘Vecchia Signora’ e, quando non c’è, la differenza si vede eccome. Quattro i gol realizzati in Serie A, l’ultimo allo Spezia nel turno di campionato che si è chiuso ieri, decisivo ai fini del risultato finale. La Juventus, penalizzata di quindici punti, sta lottando su tutti i fronti per cercare di raggiungere il massimo possibile, in attesa delle questioni extra campo. Ma l’ex Paris Saint-Germain e Real Madrid, tra le altre, è il punto fermo. Da capire se lo sarà anche in futuro, visto che il contratto è in scadenza alla fine della stagione in corso.

Di Maria e il rinnovo con la Juventus: ecco come stanno le cose

Come anticipato da Calciomercato.it nelle scorse settimane, Angel Di Maria è ben disposto a continuare l’avventura con la Juventus, un rapporto che è sbocciato col tempo e che le vicissitudini fuori campo della società piemontese hanno cementato. Discorsi, però, decisamente prematuri. Il calciatore ha sempre parlato della voglia di tornare in Argentina, prima o poi, per chiudere la carriera nella squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta, il Rosario Central. Ma l’ottimo stato di forma e la sensazione di poter essere ancora decisivo ad alti livelli in Europa, potrebbero cambiare le carte in tavola. La Juve appare pronta ad ascoltare le richieste del suo entourage per capire se si può continuare insieme. Ma è tutto rimandato di alcune settimane, quando saranno più chiare le posizioni di tutti, in classifica e non solo.