Di Maria resta in Europa? Dall’Argentina alle ultime di CM.IT

Il contratto di Angel Di Maria con la Juventus è in scadenza alla fine di questa stagione, ma il suo futuro potrebbe ancora essere in Europa

Dopo la vittoria del Mondiale con l’Argentina, la Juventus ha ritrovato un altro Angel Di Maria. Per l’allenatore Massimiliano Allegri, che lo ha voluto fortemente voluto nell’estate scorsa, un’arma in più al proprio arco.

A maggior ragione dopo la penalizzazione di quindici punti, inflitta per la questione plusvalenze, i bianconeri hanno puntato sulla classe e l’esperienza del ‘Fideo‘ per cercare di risollevare una situazione complicata. E, a parte qualche passaggio a vuoto, il 34enne argentino ha risposto presente con giocate d’autore, gol e assist al bacio per i compagni. Insieme al ritrovato Dusan Vlahovic, ieri doppietta alla Salernitana di Davide Nicola, forma la coppia d’attacco titolare della Juventus in questo momento della stagione e dai suoi piedi passano molti palloni decisivi.

L’accordo firmato nell’estate scorsa, quando è approdato a Torino da svincolato dopo la fine dell’esperienza al Paris Saint-Germain, terminerà il 30 giugno prossimo, ma secondo le indiscrezioni che arrivano dall’Argentina, nella persona del giornalista di ‘Tyc Sports’ Gaston Edul, il futuro di Di Maria sarà ancora in Europa, almeno per la prossima stagione, in attesa poi di fare ritorno, un giorno, al Rosario Central, club che lo ha lanciato nel calcio che conta. In passato, vi avevamo parlato della possibilità di prolungare l’accordo con la Juventus, prima della tempesta che ha travolto i bianconeri. Adesso, il suo futuro è tutto da decifrare.

Di Maria ancora un anno in Europa: ecco come stanno le cose

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, ad oggi Angel Di Maria, la famiglia e il suo entourage non hanno preso alcuna decisione per quanto riguarda il futuro dopo il 30 giugno. Il Campione del Mondo è concentrato sulla Juventus e sul rendere al massimo per fare più punti possibili con la sua attuale squadra, in attesa dei ricorsi e degli esiti delle altre indagini. Dunque, testa al campo, per il futuro ci saranno tempi e modi più avanti. Chiaramente, resta valida la possibilità di continuare a vestire la casacca bianconera, nel caso la situazione dovesse volgere al meglio per la società del presidente Ferrero.