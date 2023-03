Juve, nessun dubbio: “Il rinnovo di Rabiot a tutti i costi”

La Juventus punta al rinnovo di Rabiot, in scadenza a giugno, ma serve uno sforzo e intanto c’è pure un sostituto ‘sponsorizzato’

La Juventus continua a sperare, a puntare a qualcosa di importante. Può farlo in campionato, con una rimonta che pian piano ha preso forma. Un passo dietro l’altro, la squadra di Allegri ha messo nel mirino le zone europee, è a 4 punti dalla Conference League, 6 dall’Europa League e 7 dalla Champions. Con una penalizzazione di 15 punti pendente.

Non solo, perché i bianconeri sono ancora in corsa pure in Coppa Italia, dove a breve affronteranno l’andata della semifinale con l’Inter. Una sfida che si rinnova in continuazione, è stato così lo scorso anno e sarà anche stavolta allo stesso modo. E poi l’Europa League, i quarti con lo Sporting complicati ma non impossibili. Così come sarebbe poi la semifinale con Siviglia o Manchester United. Una cavalcata che ha la firma di gente come Adrien Rabiot, rinato ormai da diversi mesi. Allegri ci ha sempre creduto, lo ha spronato e alla fine il francese ha sprigionato la sua corsa libera. Un cavallo selvaggio, che in realtà a Torino chiamano ormai ‘Cavallo Pazzo’. Un soprannome che a Rabiot piace, lo ha detto, ma che per il momento non ha portato a una firma sul contratto. L’ex PSG ha l’accordo in scadenza a giugno, alla Juve si trova benissimo e anche questo è appurato. Nel mezzo però ci sono delle trattative per una richiesta di ingaggio monstre e ovviamente le incertezze sul futuro del club. Ma intanto c’è chi è sicuro: “Bisogna fare di tutto per questo rinnovo“.

Sissoko: “Juve, Rabiot a tutti i costi. Poi prendi Camara”

A parlare è un ex Juve, che ricopriva lo stesso ruolo di Rabiot e che con lui ha pure giocato al PSG. Si tratta di Momo Sissoko, intervistato da ‘Tuttosport’, che parla proprio di ‘cavallo pazzo’: “L’ho sempre sostenuto e difeso. È un giocatore di grande talento, aveva solo bisogno di un periodo di adattamento. Parliamo di uno forte. Ciò che sta facendo adesso per me è normale, non mi sorprende. È fondamentale per la Juventus, ma anche per la nazionale francese”.

E quindi il ‘consiglio’ ai bianconeri è abbastanza scontato: “Neanche a discuterne. È un ragazzo ancora giovane, il progetto della Juventus deve basarsi su Adrien Rabiot per una crescita costante. Deve essere la base dei bianconeri, fossi nella società farei di tutto per rinnovargli il contratto“. Poi da navigare c’è ovviamente il tradizionale mare, di soldi e di udienze. Che mettono in pericolo la prossima Champions: “Sarebbe importante vedere la Juventus nella competizione perché è questo il livello della squadra. La Juventus sempre ambire a vincere il campionato e in Europa. La verità è che c’è senza la Juve, la Champions non è la stessa. Ma Allegri è il presente e il futuro della Juve”. Poi si passa a un vero consiglio, magari che potrebbe sostituire proprio Rabiot (anche se in ruoli diversi): “Mohamed Camara del Monaco, fortissimo, uno da Juve”.