Più lontano dalla Juve: “Non abbiamo più parlato”

Arrivano le dichiarazioni al termine del match. Parole che non fanno ben sperare i tifosi bianconeri

Adrien Rabiot continua ad essere un calciatore chiave dello scacchiere di Massimiliano Allegri. Il centrocampista francese anche oggi ha giocatore titolare contro la Roma, disputando l’intero match.

Al termine della partita, il calciatore, ha analizzato la prestazione della squadra. Rabiot è chiaramente deluso per il risultato; la Juventus avrebbe meritato di più: “Il loro portiere è stato bravo – afferma il centrocampista ai microfoni di Sky Sport -. Siamo stati sfortunati stasera con le occasioni create. Eravamo frustrati dopo una partita del genere ma è il calcio, delle volte giochi male e vinci. Stasera abbiamo fatto molto meglio di loro ma la palla non entrava. Abbiamo comunque fatto delle cose buone. Ora testa a giovedì”.

Calciomercato Juve, futuro Rabiot: arriva l’annuncio

Immancabile, chiaramente un accenno al futuro. Rabiot, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, resta in bilico.

Il suo rinnovo è davvero difficile e le parole del francese non lasciano ben sperare: “Non ci sono notizie, non ancora – ammette Rabiot -. Da quando loro hanno visto mia madre, dopo non si sono più visti, non abbiamo parlato ma io sono tranquillo e anche loro. Io penso al campo, la situazione della Juve è delicata in questo momento, ma ci saranno giorni migliori. Mi sento bene e sto bene qui, abbiamo ancora settimane e mesi per parlare e lo faremo di sicuro”.