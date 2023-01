DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 30 gennaio

Tutte le notizie e gli aggiornamenti sulle varie trattative e i movimenti di oggi, lunedì 30 gennaio 2023, relativi al calciomercato

Manca sempre meno al gong finale. A breve si chiuderà la sessione invernale del calciomercato e fino all’ultimo non si escludono sorprese. Da continua a monitorare attentamente la situazione relativa al futuro di Nicolò Zaniolo.

L’attaccante giallorosso potrebbe lasciare il club capitolino in queste ultime ore di trattative, qualche speranza c’è come confermato dal General Manager Tiago Pinto. E, poi, resta in primo piano ovviamente la vicenda Milan Skriniar: non è affatto da escludere, infatti, che lo slovacco parta subito in direzione Paris Saint Germain, ma i parigini devono prima andare incontro alla richiesta dell’Inter. Questo e non solo, perché ci sono anche molti altri temi da approfondire nelle prossime ore. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulle principali trattative e notizie del giorno relative alla Serie A e all’estero.

LIVE

8.33 – Il Genoa ha chiesto Leris alla Sampdoria.

8.00 – CM.IT | Makengo al Lorient: c’è l’accordo tra i club sui 10 milioni di euro.