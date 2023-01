Milan, mossa last minute: ecco cosa sta succedendo

Il calciomercato sta per chiudersi. Domani alle ore 20 andrà in archivio la sessione invernale: ecco cosa può accadere

Poche ore e il calciomercato invernale meno entusiasmante degli ultimi tempi andrà finalmente in archivio. In Italia fino a questo momento non sono stati messi a segno colpi paragonabili a quelli dello scorso gennaio, in cui la Juve acquistò Dusan Vlahovic.

Anche il mercato del Milan dovrebbe chiudersi senza sussulti. I rossoneri stanno attraversando una crisi nera ma difficilmente arriveranno calciatori ad aiutare Stefano Pioli. La posizione su Zaniolo non è cambiata, con il Milan pronto a prenderlo solamente in prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo solo a determinate condizioni. Niente da fare. La Roma, infatti, come raccontato su Calciomercato.it, non vuole privarsene senza avere garanzie sulla cessione. Zaniolo vuole il Milan ma può raggiungerlo solo se in queste ore le due squadre dovessero decidere di venirsi incontro.

Il tempo passa e più si avvicina il gong più difficile è mettere le mani su un calciatore proveniente dall’estero. Ziyech e Saint Maximin piacciono ma possono sbarcare in Italia solo in prestito.

Paolo Maldini e Frederic Massara nelle ultime ore hanno avuto nuovi contatti per acquistare Dario Osorio, esterno classe 2004 dell’Universidad de Chile. Il Milan può mettere sul piatto una cifra vicina ai sei milioni di euro ma bisogna fare in fretta, i club di Premier League sono pronti a far saltare il banco.

Calciomercato Milan, le possibili uscite in queste ultime ore

In queste ultime ore di calciomercato potrebbero esserci novità anche per quanto riguarda le uscite. Bakayoko ha detto no alla Turchia ma si spera ancora che possa cambiare idea. La sua avventura in rossonero, d’altronde, è terminata.

Ma sono i giovani che potrebbero salutare il Milan entro domani: i telefoni continuano a squillare sia per Adli che per Lazetic. Per loro non c’è spazio e un’avventura di sei mesi in un’altra squadra può essere una soluzione. Si sta lavorando inoltre per trovare una sistemazione per Roback che ha fatto ritorno al Milan dopo l’avventura poco fortunata con la maglia del Midtjylland, solo due presenze per un totale di 81 minuti. Lo svedese cercherà fortune altrove.