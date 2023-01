Milan, Theo Hernandez e Calabria vedono il Sassuolo: il punto | CM.IT

Le ultime notizie da Milanello: Stefano Pioli recupera due pedine fondamentali e pensa a cambiare contro i neroverdi

Non sono più ammessi passi falsi. Il Milan di Stefano Pioli non può più sbagliare dopo i pesanti ko contro Lazio e Inter. Il Napoli è fuggito via, con 12 punti di vantaggio, ma ora a rischio c’è anche la qualificazione in Champions League.

Contro il Sassuolo, Sandro Tonali e compagni devono rialzare la testa per non sprofondare in classifica. Serve un risultato positivo, per iniziare ad allontanare la crisi. Per farlo sarà importante il contributo di tutti, a partire da quei leader, che nelle ultime partite hanno miseramente fallito.

Da Milanello arrivano novità, che faranno felici mister Pioli e tutti i tifosi. Come appreso da Calciomercato.it, stamani Davide Calabria e Theo Hernandez sono tornati ad allenarsi con il resto del gruppo. Il terzino francese era stato costretto a saltare la sfida contro la Lazio per via di un affaticamento muscolare. Dopo un paio di giorni a parte, ha lavorato con il resto della squadra, al pari del capitano, che si è messo alle spalle la botta subita all’Olimpico.

Milan, Pioli riflette: possibili cambi contro il Sassuolo

Entrambi si candidano ad indossare una maglia da titolare contro il Sassuolo, match in programma domenica a San Siro, alle ore 12.30. Hernandez e Calabria sono pronti a completare il reparto difensivo insieme a Simon Kjaer, favorito su Matteo Gabbia, e Pierre Kalulu.

Tra i pali, nonostante le tante critiche, ci sarà ancora Ciprian Tatarusanu, in attesa del ritorno di Mike Maignan, che come raccontato su Calciomercato.it, ha messo nel mirino l’andata degli ottavi di finale di Champions League, contro il Tottenham, al pari di Zlatan Ibrahimovic. Sono fuori anche Alessandro Florenzi e Fikayo Tomori, per i quali sono attese novità la prossima settimana.

Stefano Pioli ha, inoltre, recuperato sia Ballo-Toure che Rade Krunic. Il primo è tornato ieri a lavorare in gruppo e si siederà in panchina. Si candida ad una maglia da titolare, invece, il bosniaco, pronto a prendere il posto dello squalificato Ismael Bennacer, al fianco di Sandro Tonali. Queste sono comunque ore importanti per Pioli, che avrà ancora un allenamento, quello di domani, per sciogliere gli ultimi dubbi. Brahim Diaz e Messias vanno verso l’esclusione, con Pobega e Saelemaekers candidati principali a prendere il loro posto ma De Ketelaere non è ancora tagliato fuori. In avanti Leao non si tocca. Giroud resta in vantaggio per giocare da nove ma Rebic e Origi scalpitano.