La Juventus l’ha ceduto: ecco l’annuncio UFFICIALE

La Juventus ha completato la cessione del calciatore. I bianconeri hanno anche ufficializzato l’operazione con un comunicato

La Juventus non sta vivendo settimane facili per via del terremoto giudiziario in corso e che ha già avuto gravi conseguenze per i bianconeri, anche nella parte sportiva.

La Vecchia Signora, di conseguenza, non è affatto riuscita a vivere un calciomercato di primo piano, anzi. La priorità, gli sforzi sono concentrati su altro, ma comunque attenzione alle operazioni in uscita. In particolare, ci riferiamo a Weston McKennie che, dopo una trattativa durata diversi giorni e che vi abbiamo raccontato passo dopo passo, è diventato un nuovo calciatore del Leeds. L’operazione non è stata affatto semplice, dato che i club sono stati a lungo in disaccordo sulle cifre e sui termini dell’affare. Alla fine, però, la fumata bianca è arrivata e anche i comunicati ufficiali da parte delle due società.

McKennie UFFICIALE al Leeds: lascia la Juventus

Gli inglesi, infatti, hanno annunciato il colpo sui loro profili social, mentre la Vecchia Signora ha pubblicato una nota.

Di seguito il comunicato del club italiano: “La Juventus comunica di aver raggiunto un accordo con la società Leeds United per la cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023 di Weston McKennie, a fronte di un corrispettivo di 1,25 milioni di euro, oltre a premi fino a un massimo di 0,25 milioni al verificarsi di determinati obiettivi sportivi”. Viene anche specificato che il Leeds ha a suo favore un diritto di riscatto da 34,5 milioni di euro che potrebbe aumentare ulteriormente di 4,5 milioni. Affare fatto insomma: McKennie lascia l’Italia in prestito, ma potrebbe anche restare in Inghilterra.