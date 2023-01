Regalo last minute per Mourinho: la firma è vicinissima | CM.IT

La Roma targata mister José Mourinho sta per aggiungere un nuovo e rilevante elemento alla propria rosa: l’affare è in dirittura d’arrivo

Dybala e compagni ce l’hanno davvero messa tutta lottando fino all’ultimo, ma questo Napoli è davvero una macchina a tratti inarrestabile. La Roma, fra le mura infuocate dello Stadio Diego Armando Maradona, si è dovuta arrendere, ma il tecnico José Mourinho è rimasto comunque molto soddisfatto della prestazione messa in scena dai suoi giocatori.

Lo testimoniano le sue parole rilasciate al termine della contesa: “In campo si è sentita l’ingiustizia dell’1 a 0. Ci sono delle partite che, se perdi, esci con più fiducia di prima e questo è il feeling che sento stavolta. Siamo senza dubbio la squadra che più ha fatto soffrire il Napoli. Abbiamo fatto paura ad uno stadio tremendo che sembrava vuoto“. Frasi che non lasciano a tante interpretazioni. Insomma, lo Special One può ritenersi tutto sommato contento del rendimento attuale della propria truppa. In più, giunge una buona notizia sul fronte calciomercato. Stando alle ultime informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, infatti, il club capitolino ha chiuso in queste ultime ore della sessione invernale dei trasferimenti l’affare Diego Llorente con il Leeds. Difensore spagnolo classe ’93 (29 anni compiuti lo scorso 16 agosto), Llorente – a meno di sorprese – sbarcherà a breve nella Capitale per sostenere le visite mediche e cominciare la nuova avventura in giallorosso.

Calciomercato Roma, in arrivo Llorente dal Leeds

L’operazione è in dirittura d’arriva, con le parti coinvolte che sono in attesa dei contratti per mettere tutto nero su bianco. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto: questo colpo sblocca di fatto la cessione di Vina al Bournemouth.

Dunque, finalmente il trainer portoghese avrà una nuova pe