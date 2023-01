DIRETTA Calciomercato, tutte le news e le trattative del 26 gennaio

Tutte le notizie e gli aggiornamenti sulle trattative e i movimenti di calciomercato di oggi, giovedì 26 gennaio

Tiene sempre banco l’offensiva del Milan per Nicolò Zaniolo in questo rush finale del mercato invernale.

Il ‘Diavolo’ cerca l’incastro giusto per convincere la Roma, intanto l’agente del giocatore Vigorelli non si sbilancia: “Non ci sono novità”. Sarà sicuramente questo uno dei temi caldi della giornata, caratterizzata anche da tante indiscrezioni sulle altre big: dall’Inter alla Juventus, passando per la capolista Napoli. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulle principali trattative e notizie del giorno.

LIVE

9.09 – Oggi nuovo vertice tra Verona e Torino per Ilic e Hien. L’Olympique Marsiglia resta alla finestra e attende aggiornamenti.

8.56 – McKennie resta in uscita dalla Juventus, c’è il pressing del Leeds: rimane per distanza al momento tra richiesta e offerta. I bianconeri valutano 35 milioni lo statunitense.

8.11 – Il Milan insiste per Zaniolo, ma intanto torna sul vecchio obiettivo Ziyech: è il fantasista marocchino del Chelsea il piano B al romanista.