Il futuro di Skriniar può attendere: la risposta di Marotta | VIDEO CM.IT

L’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta all’uscita dalla sede della Lega Serie A: da Skriniar a Inzaghi

Giornata calda a Milano per l’Assemblea della Lega Serie A sui diritti tv a cui ha preso parte anche l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta.

All’uscita dalla sede della Lega, il dirigente nerazzurro è stato ‘braccato’ dai cronisti presenti, tra i quali anche l’inviato di Calciomercato.it. Inevitabili le domande su Milan Skriniar, dopo il no al rinnovo, le dichiarazioni del suo agente e la possibilità che il Psg si faccia avanti con un’offerta già a gennaio per portarlo subito alla corte di Galtier. Una eventualità complicata e che potrebbe concretizzarsi soltanto davanti ad un’offerta da 20-25 milioni euro. Intanto sull’argomento è intervenuto, come detto, Marotta questo pomeriggio.

Calciomercato Inter, Marotta su Skriniar

L’amministratore delegato dell’Inter non ha voluto fermarsi a rispondere alle domande dei giornalisti all’uscita dalla sede delle Lega.

Il dirigente nerazzurro si è limitato ad un generico “niente da dire” alla domanda sul futuro di SKriniar. Incalzato anche su una eventuale risposta da dare all’agente del difensore slovacco, Marotta si è limitato ad un “oggi no”.

Niente da dire quindi con dribbling anche su altri due argomenti ‘caldi’: il futuro di Simone Inzaghi e l’eventuale percentuale da incassare sulla cessione di Zaniolo. Marotta ha preferito non rispondere in entrambi i casi, andando via e rimandando ad un altro giorno eventuali dichiarazioni.