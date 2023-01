Brekalo, la scelta che spiazza i tifosi del Milan

Dopo la scorsa annata ottima a Torino, Josip Brekalo è tornato al Wolfsburg, ma in questa finestra invernale è tornato in auge per diverse squadre di Serie A: la situazione

Tra i tanti calciatori in scadenza di contratto il prossimo giugno c’è anche Josip Brekalo, trequartista croato che l’anno scorso abbiamo potuto ammirare anche nel campionato di Serie A con la maglia del Torino.

Ai granata il classe 1998 ha fatto molto bene con sette gol e due assist in 32 presenze nella massima serie, che lo avevano reso una delle sorprese più liete della scorsa stagione italiana. Eppure in estate non è riuscito a rimanere aggrappato alla Serie A, rientrando al Wolfsburg dopo il prestito a Torino. In biancoverde le cose però, in questa prima metà di stagione, non sono andate al meglio con appena 7 apparizioni totali tra Bundesliga e Coppa di Germania e due assist, per un complessivo di poco più di 300 minuti. Troppo poco per Brekalo che per questa finestra invernale di calciomercato è tornato fortemente in auge in ottica Serie A.

Calciomercato, le ultime sul futuro di Brekalo in Serie A: ecco il Napoli, Milan bloccato

Per Brekalo sembrava infatti il rinforzo perfetto per il 3-4-2-1 di Palladino al Monza col quale pareva quasi tutto fatto. L’affare poi è andato in fumo per il mancato accordo in merito alle commissioni.

I brianzoli non sono però di certo l’unica compagine italiana a cui è stato avvicinato il 24enne croato. Il suo profilo è salito in cattedra anche per la Fiorentina, oltre che per l’Udinese come possibile sostituto di Gerard Deulofeu, mentre nelle scorse ore è tornato in auge anche il Napoli. Si tratta di un vecchio pallino di De Laurentiis che potrebbe provare a regalarlo a Spalletti. Confermato l’interesse che c’è già da tempo sul ragazzo, anche se in caso di acquisto al momento ci sarebbero anche difficoltà in lista Champions. Il Napoli potrebbe anche prenderlo e darlo in prestito o qualora non lo prendesse nessuno potrebbe anche provarci a zero.

In uscita dal club tedesco Brekalo potrebbe essere anche stato offerto al Milan, che è effettivamente a caccia di qualità sulla trequarti viste le problematiche attuali. I rossoneri però per un calciatore del genere sono comunque bloccati in merito alle liste stranieri. Dovrebbe infatti uscire prima qualcuno. Bakayoko a tal proposito riflette ancora sul suo destino.