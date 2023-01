Offerta finale del PSG: l’addio di Skriniar e una trattativa ‘complessa’

Milan Skriniar è ormai lontanissimo dall’Inter e con il PSG nel destino. I parigini stanno valutando l’offerta finale ai nerazzurri, ma con una serie di ostacoli

Milan Skriniar con quella fascia pesantissima sul braccio poteva rappresentare il presente e il futuro dell’Inter.

In realtà, non sarà così. Ed è ormai un dato di fatto che lo slovacco non firmerà il rinnovo di contratto con i nerazzurri. Sicuramente una situazione spinosa nel bel mezzo di stagione, perché comunque vada a finire, l’Inter avrà una gatta da pelare da qui a giugno. Infatti, a questo punto tocca capire solo se il difensore centrale andrà via nei giorni finali del calciomercato di gennaio o se l’addio si consumerà alla scadenza dell’attuale contratto. Nelle ultime ore, Beppe Marotta ha glissato sull’argomento, ma dalla Francia insistono sul possibile anticipo dell’operazione già nei prossimi giorni. Secondo quanto riporta ‘L’Equipe’, infatti, il PSG sta studiando l’offerta finale all’Inter anche se l’affare resta comunque complesso.

Il PSG insiste per Skriniar a gennaio: affare difficile

Nelle ultime ore, vi abbiamo spiegato la situazione nei dettagli e ripercorrendo i vari passaggi che potrebbe portare Skriniar all’addio a parametro zero e non a gennaio.

Infatti, l’Inter per privarsi dello slovacco chiede comunque 20-25 milioni, cifra che il PSG non vuole spendere per un calciatore che arriverebbe in ogni caso pochi mesi dopo a costo zero. Anche per il difensore la chiusura nell’immediato converrebbe molto meno, visto il ricco bonus alla firma che potrebbe percepire in estate. Anche per questioni di bilancio i transalpini non possono spingersi molto oltre per il cartellino del calciatore. Tutto sembra portare a una permanenza dell’ex Sampdoria all’Inter fino a giugno. Poi sarà comunque addio, con buona pace dei tifosi nerazzurri.