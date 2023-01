Apertura a cessione Skriniar: il Psg guarda al bilancio | CM.IT

Spiragli dall’Inter per la vendita dello slovacco in questi ultimissimi giorni di calciomercato. Ecco quali sono gli ostacoli e le intenzioni del Paris Saint-Germain

Il tema Skriniar rimane quello principale in casa Inter. Irritate dalle dichiarazioni dell’agente Sistici durante la gara con l’Empoli, secondo quanto appreso da Calciomercato.it c’è una piccola apertura da parte della proprietà e della dirigenza nerazzurra alla cessione dello slovacco in questi ultimissimi giorni di sessione invernale.

Stando a quanto raccolto ulteriormente da CM.IT, l’Inter valuterebbe però il via libera solo nel caso il PSG arrivasse a offrire 20-25 milioni di euro per il cartellino del numero 54. Meno della metà di quanto proposto dai francesi l’estate scorsa, quando Marotta e soci compirono il peccato originale, ma non poco per un giocatore in scadenza fra soli cinque mesi.

Una fonte vicina al club transalpino, però, esclude che Campos possa arrivare a tanto per un giocatore che, di fatto, ha già in pugno e che può prendere gratis a giugno.

Skriniar subito a Parigi non conviene al Psg e allo slovacco

Skriniar adesso non converrebbe anche lato Fair Play Finanziario, considerato che l’acquisto immediato del centrale interista obbligherebbe il Paris Saint-Germain a caricare i costi dell’operazione nel bilancio in corso, appesantendolo proprio in ottica FPF.

Naturalmente non converrebbe nemmeno allo stesso Skriniar, poiché è con un trasferimento a zero che avrebbe garantito un sostanzioso bonus alla firma.

A Parigi dovrebbe andare a guadagnare oltre 10 milioni a stagione bonus inclusi.

Inter, da Djalo a Tanganga: problema sostituto immediato di Skriniar

Lato Inter, invece, si verrebbe a creare il problema del sostituto. Chi prendere in così poco tempo per rimpiazzare uno dei titolarissimi della squadra? Scalvini dell’Atalanta è il preferito, l’agente (Tinti) è lo stesso di Inzaghi, Bastoni e Darmian. Ma è un affare già complicato di per sé, ancor di più lo sarebbe avendo pochissimo tempo a disposizione.

Sappiamo che Ausilio sta rimonitorando anche il mercato inglese, Chalobah del Chelsea – già inseguito in estate – e Tanganga del Tottenham possono diventare due piste concrete.

Come raccontatovi da Calciomercato.it lo scorso 17 gennaio, il Ds interista è poi forte su Tiago Djalo, classe 2000 ex Milan esploso al Lille. Da non trascurare, infine, altre soluzioni ‘italiane’, come quella rappresentata da Becao dell’Udinese.