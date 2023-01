CM.IT | Scatto Inter per l’erede di Skriniar: sfida al Napoli

Nerazzurri al lavoro per il possibile sostituto dello slovacco, in scadenza di contratto a giugno. Intreccio con la capolista

Resta più che mai attuale la sfida tra Inter e Napoli, finita 1-0 in favore della squadra di Inzaghi il 4 gennaio scorso, anche se stavolta ha il sapore del mercato.

Azzurri e nerazzurri duellano per un difensore con un passato al Milan senza esser riuscito a lasciare il segno: parliamo di Tiago Djalo, classe 2000 portoghese da gennaio ad agosto 2019 nelle file dei rossoneri prima del trasloco in Francia, al Lille con il quale è esploso riattirando su di sé l’interesse dei grandi club. Incluso quello delle due italiane.

Djalo piace molto a Napoli e Inter. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, un paio di settimane fa c’è stata una video call tra gli agenti del difensore e alcuni uomini mercato della società di Aurelio De Laurentiis, la quale ha già messo sul piatto una proposta.

I rappresentanti di Djalo stanno riflettendo sull’offerta, non avendo avuto delle garanzie circa l’eventuale titolarità nell’undici di Spalletti. Ecco perché l’Inter è adesso avanti nella corsa al cartellino del ventiduenne di Amadora.

La scorsa settimana, come appreso ulteriormente da CM.IT, c’è stato un vertice coi nerazzurri, pronti a sferrare un assalto già a gennaio in caso di cessione di Skriniar. Il Ds Ausilio ragiona sull’acquisto di Djalo anche per giugno e sempre in ottica erede Skriniar – in cima alla lista c’è sempre anche Scalvini – per il cui rinnovo filtra grande pessimismo.

La dirigenza di viale della Liberazione, che avrà altri colloqui con l’entourage dopo la Supercoppa, ha già il sì del ragazzo che è desideroso di tornare a Milano e riscattare la negativa esperienza al Milan.

Calciomercato Inter e Napoli, 15-20 milioni per Djalo

Djalo è uno dei pilastri del Lille attualmente sesto in Ligue 1 con 34 punti, tre in meno rispetto alla zona europea.

Pagato appena 4 milioni, oggi Djalo ha una valutazione sui 15-20 milioni di euro che a giugno potrebbe abbassarsi visto che il suo contratto scade fra un anno e mezzo.