Il Leeds aspetta la mossa della Juventus per McKennie | CM.IT

Il destino di Weston McKennie e la trattativa tra Juventus e Leeds stanno animando il calciomercato. Ecco come stanno andando le cose

La Juventus sta navigando in acque piuttosto agitate dal punto di vista giudiziario, eppure qualcosa si muove anche sul calciomercato.

I bianconeri, infatti, potrebbero concludere la cessione di Weston McKennie nell’attuale sessione invernale di riparazione con il Leeds che spinge per arrivare allo statunitense. L’ex Schalke 04 ha vissuto alti e bassi nel suo percorso a Torino: è stato protagonista di momenti importanti, anche in match decisivi e gol pesanti – su tutti quello al Barcellona -. Allo stesso tempo, però, sono state tante anche le prove deludenti e puntualmente sottolineate da molti tifosi. Anche infortuni, partite fuori ruolo e mancanza di titolarità spesso si sono messi di traverso, non permettendo al ragazzo di esprimere tutte le sue potenzialità. Comunque siano andate le cose, ora la porta per l’addio resta aperta e dietro potrebbe esserci lo sbarco in Premier League per lo statunitense. Nelle ultime ore, c’è stato un avvicinamento tra i club ma i problemi non sono tutti risolti, anzi.

Per #McKennie, si riducono le distanze tra la #Juventus e il #Leeds, ma resta da colmare un gap importante sulla valutazione. Non c’è accordo, ma il dialogo tra le parti procede: gli inglesi aspettano una mossa della Juve che si avvicini alla loro posizione @calciomercatoit https://t.co/oVI4jVOHxy — Alessio Lento (@alessio_lento) January 26, 2023

La trattativa tra Juventus e Leeds per McKennie prosegue: le ultime novità

Non è una notizia di oggi che gli inglesi siano sul calciatore e già negli scorsi giorni vi avevamo raccontato la trattativa e le sue difficoltà.

Secondo quanto risulta a Calciomercato.it, ora la distanza tra Juventus e Leeds si è assottigliata, ma non c’è ancora alcun accordo tra la valutazione che i bianconeri fanno del centrocampista e quella degli inglesi. Il gap, quindi, si è ridotto ma non a sufficienza per la fumata bianca. Il Leeds ora si aspetta che la Vecchia Signora riduca le pretese e faccia una mossa per tentare di avvicinarsi alla loro posizione. I dialoghi tra le parti comunque continuano. Le prossime ore potrebbero essere incandescenti sulla via che collega Torino a Leeds, ma bisognerà venirsi incontro affinché l’affare vada in porto.