Cancelo colpo last minute: torna in prestito in Serie A

Joao Cancelo può tornare in Serie A: ipotesi a sorpresa negli ultimi giorni di mercato di gennaio, affare in prestito

Un suo addio, quello alla Juventus, che è stato sempre oggetto di rimpianto per diversi tifosi bianconeri. Il club, nel 2019, decise però diversamente, nell’ambito dell’operazione con il Manchester City che portò Danilo a Torino.

Da allora, il portoghese, che aveva fatto bella mostra di sé prima all’Inter e poi nella stagione vissuta in bianconero, si è fatto valere eccome sulla scena internazionale con la squadra di Guardiola, diventando uno dei migliori laterali destri del mondo. Anche se in questo momento, le cose stanno andando un po’ diversamente. Come altri giocatori rientrati dal Mondiale, Cancelo ha accusato un certo calo di rendimento, che lo ha portato a finire in panchina nelle ultime due gare di campionato, preferendogli addirittura il giovane Rico Lewis, per passare, in uno dei due casi, alla difesa a tre, e schierando Akè da terzino quando il classe 2004 è stato sostituito contro il Wolverhampton. Guardiola non è nuovo a scelte controcorrente e a rotazioni piuttosto forti, ma questa potrebbe anche essere una scelta con delle ripercussioni sul lungo periodo. E così, il portoghese potrebbe perdere il suo posto nei Citizens e guardarsi attorno.

Cancelo lascia Guardiola e torna in Italia: affare possibile sul gong

La Serie A, naturalmente, ci ripensa eccome. Gli estimatori non gli sono mai mancati alle nostre latitudini. Ma quella che poteva essere un’operazione semi impossibile fino a poco tempo fa, ora rivela degli spiragli.

Il Milan, dopo un mese di gennaio complicato, deve provare a rimediare sul gong, tornando sui suoi passi su una strategia di ‘fermo’ del mercato che non ha pagato. Maldini vede la stagione complicarsi e prova a regalare rinforzi a Pioli. Il Milan ci sta provando per Zaniolo, ma, come raccontato da Calciomercato.it, la Roma non cede sulla formula. E anche l’agente di Zaniolo, Vigorelli, ha chiarito che al momento non ci sarebbero novità. Un ulteriore rinforzo potrebbe essere Cancelo, profilo già emerso per i rossoneri come raccontato da Calciomercatoweb.it. L’interessamento per l’esterno lusitano viene rilanciato in Inghilterra dal ‘Sun’. L’unica possibilità sembra però quella del prestito secco, magari con una opzione per il riscatto in caso di obiettivo minimo raggiunto come la qualificazione in Champions League.