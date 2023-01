Dzeko senza tempo, ma l’Inter rischia di perderlo a gennaio: indiscrezione clamorosa

Edin Dzeko è già a quota 10 gol in questa stagione, sta vivendo un’altra giovinezza e anche top club europei se ne sono accorti

Il momento dell’Inter non è senza dubbio tra i più felici degli ultimi tempi. Il pareggio di Monza ha generato parecchie polemiche, in primis a livello arbitrale. Il gol di Acerbi annullato poteva chiudere sostanzialmente la partita e lanciare i nerazzurri a -1 dal secondo posto. E un po’ più vicino al Napoli capolista, che invece ora di punti di vantaggio ne ha 10.

Una distanza complicata da colmare, anche perché in mezzo ci sono squadre lanciatissime come Juve e Milan, nonostante la rimonta subita dai rossoneri con la Roma. Le dichiarazioni di Simone Inzaghi e Lautaro Martinez sono state nette, ma i problemi dell’Inter affondano le radici ben oltre il pareggio per certi versi casuale dell’U-Power. Questo perché una delle questioni centrali è senza dubbio la difesa colabrodo che ha già subito 24 gol in 17 partite, con un rendimento in trasferta da brividi. A questo si aggiunge anche il nodo Lukaku. Il belga è in ritardo fisicamente, è rientrato ma non è ancora al top e anzi a Monza si è visto un passo indietro. Un aspetto che spinge i nerazzurri a delle riflessioni importanti in vista del futuro, sul possibile rinnovo del prestito dal Chelsea. Per fortuna che ci sono Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, ma anche qui non si possono dormire sonni tranquilli sul mercato.

Dzeko ancora decisivo, Manchester United e Real Madrid ci fanno un pensierino

Dall’Inghilterra rimbalza infatti un’indiscrezione clamorosa proprio su Edin Dzeko. Quest’anno il bosniaco ha segnato già dieci gol in ventitre partite in tutte le competizioni, insieme a Lautaro ha tenuto a galla l’Inter senza Lukaku. I nerazzurro, l’ex capitano della Roma sta vivendo un’altra giovinezza, confermandosi vero campione. Prestazioni che hanno colpito tutti, anche club prestigiosi all’estero che avrebbero bisogno di qualche certezza in più. Il ‘Daily Mail’ rilancia l’indiscrezione di alcuni giorni fa svelata dai colleghi di Calciomercatoweb.it sulla pista Dzeko per il Manchester United. I Red Devils per gennaio sono a caccia di attaccanti dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, soprattutto considerando che sono rimasti i soli Rashford e Martial. E il francese è spesso fermo ai box.

Ten Hag vuole garanzie e il bosniaco (per cui sarebbe un ritorno in Premier dopo aver vinto due scudetti col City) potrebbe essere l’uomo ideale. Nonostante i 37 anni da compiere a marzo, la forma realizzativa e fisica del numero 9 è invidiabile. I Red Devils ci pensano, anche perché il suo contratto è in scadenza a giugno e l’Inter non ha ancora avviato le trattative per il rinnovo. Anche se la volontà è quella di non separarsi. Soprattutto visti i problemi di Lukaku e un addio col belga non da escludere a fine stagione. Ma su Dzeko ci sarebbero anche gli occhi del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che cerca un’alternativa a Karim Benzema. Sarebbe l’ultimo grande contratto della carriera del classe ’86. Ma intanto il Manchester United si guarda parecchio intorno ha acceso i radar anche su Marcus Thuram, che tanto piace all’Inter.