Lautaro Martinez non ci sta: “Sono contro il VAR, rovina tutto”

Al termine di Monza-Inter, i nerazzurri masticano amaro: Lautaro Martinez spara a zero contro l’arbitraggio

Fa discutere il finale di Monza-Inter e il dibattito si protrarrà anche nei prossimi giorni, senza dubbio. Nerazzurri fermati sul pari in maniera rocambolesca negli ultimissimi minuti e che recriminano non poco per quanto accaduto sul punteggio di 2-1, quando non è stato concesso un gol ad Acerbi.

L’arbitro Sacchi ha fischiato prima della rete di Acerbi, impedendo l’intervento del Var, come ricostruito dalla nostra redazione. Un errore grave da parte del fischietto di Macerata, considerando che Gagliardini è stato scagionato dai replay, non avendo commesso irregolarità. Avrebbe potuto essere la terza rete per l’Inter, che avrebbe a quel punto di fatto ipotecato la sfida, dato che mancavano dieci minuti alla segnalazione del recupero. Il postpartita è stato naturalmente, da questo punto di vista, piuttosto acceso. Simone Inzaghi davanti ai microfoni è apparso arrabbiatissimo per l’errore arbitrale e non è stato il solo.

Lautaro Martinez, tutta la rabbia del ‘Toro’ nel postpartita: “Episodi del genere spostano le partite, così non funziona”

Anche Lautaro Martinez non ha nascosto tutta la sua delusione e la sua irritazione per un episodio che finisce per penalizzare notevolmente la sua squadra. Il ‘Toro’ era stato autore di una grande gara, segnando un gol di voglia e di astuzia e colpendo un palo clamoroso, tutto vanificato però dal pari giunto negli ultimissimi istanti.

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, Lautaro non le ha mandate a dire e ha fortemente criticato non solo l’operato dell’arbitro Sacchi, ma tutta la gestione del settore arbitrale, scagliandosi anche contro l’istituzione del VAR. “E’ un errore che ha pesato tanto, perché sono dettagli che spostano la partita da una parte o da un’altra – ha dichiarato – Se dopo 5 anni di VAR si commettono questi errori, vuol dire che qualcosa non funziona. Io non sono a favore del VAR, non lo ero all’inizio e non lo sono ora. Se non si usano bene le tecnologie, si rovina tutto”.