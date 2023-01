Inter furiosa, l’arbitro Sacchi sbaglia sul gol di Acerbi: la spiegazione

In Monza-Inter non sono mancate le polemiche arbitrali: nel mirino il direttore di gara per un gol non concesso ai nerazzurri, ma non solo

Il match del sabato sera della 17esima giornata di Serie A rilascia emozioni a nastro. Il derby atipico tra Monza e Inter si risolve con il punteggio di 2-2, maturato negli istanti finali con il pareggio clamoroso di Caldirola in pieno recupero che sancisce una frenata improvvisa nel tentativo di rimonta della squadra di Inzaghi.

Nerazzurri che hanno condotto a lungo la sfida senza però riuscire a chiuderla e soffrendo nella ripresa, pagando un po’ di stanchezza dopo la grande prestazione di tre giorni fa contro il Napoli. I due punti persi a tempo quasi scaduto bruciano, ma c’è anche un episodio arbitrale in particolare che causa non poche recriminazioni ai vice campioni d’Italia, che lamentano un grosso errore da parte del direttore di gara, Luca Sacchi.

Monza-Inter, prestazione negativa dell’arbitro Sacchi: ‘caso’ Acerbi e non solo

L’episodio incriminato avviene nel finale di partita, a circa dieci minuti dall’inizio del recupero. Su una punizione battuta verso l’area di rigore da Asllani, Acerbi va a saltare di testa e insacca. Sarebbe il gol del 3-1, ma è già tutto fermo: Sacchi ha fischiato un attimo prima per una presunta spinta ai danni di Pablo Marì da parte di Gagliardini.

La ricostruzione, durante la trasmissione su TV Play di Calciomercato.it, da parte del nostro esperto arbitrale Maurizio Russo chiarisce l’errore di Sacchi. La spinta di Gagliardini non c’è, Pablo Marì cade perché impatta con il piede del compagno di squadra Izzo. Errore tanto più grave perché il fischio troppo precipitoso del direttore di gara impedisce la possibilità di intervenire da parte del Var. Una direzione piuttosto complicata per Sacchi, con Acerbi che era stato protagonista anche nella sua area, ad inizio di partita, di un intervento falloso ai danni di Ciurria, mettendo la gamba tra quelle dell’attaccante del Monza. Intervento rischioso da parte del difensore interista, ci sarebbe da propendere per il rigore ma anche qui il Var non può intervenire perché il fallo è stato giudicato in campo. Probabilmente, Sacchi non ha concesso il penalty vedendo che Ciurria accentuava la caduta.