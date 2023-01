DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 8 gennaio

Tutte le notizie e gli aggiornamenti più importanti di oggi 8 gennaio, in diretta, sulla sessione invernale di calciomercato

Nuova giornata di calciomercato. La Serie A scende in campo per il diciassettesimo turno di campionato ma le trattative non si fermano.

Sono attese novità in casa Milan, dove tengono banco i rinnovi di Bennacer (manca ormai solo l’annuncio ufficiale), Leao e Giroud. Anche l’Inter deve risolvere il prima possibile la questione Milan Skriniar ma attenzione ai movimenti di Juve, Napoli, Roma e Lazio. Tutte sono pronte ad animare il mercato di gennaio. Come di consueto Calciomercato.it vi aggiornerà passo dopo passo di tutte le trattative in tempo reale.

16.34 – Vincent Aboubakar si è svincolato dall’Al-Nassr per far posto a Cristiano Ronaldo. Al ‘Mundo Deportivo’ ha detto: “Ho sempre pensato che Messi fosse migliore di Ronaldo, e dopo essermi allenato con lui ho capito di avere pienamente ragione”.

16.00 – Javier Pastore ha annunciato sui proprio profili social l’addio all’Elche. Ora El Flaco è svincolato.

15.25 – Ruslan Malinovskyi sarà un nuovo giocatore del Marsiglia. Previste le visite mediche nelle prossime ore.

12.00 – Niente Francia per Zinedine Zidane. La nazionale transalpina ha deciso di proseguire con Deschamps. Per l’ex Real Madrid si aprono così le porte di una big. E’ il sogno dei tifosi della Juve, ma oggi è complicato pensare ad un futuro senza Allegri. Per il francese attenzione al solito Psg e al possibile approdo in Premier League: ci starebbe pensando il Tottenham per il dopo Conte. Niente Francia perLa nazionale transalpina ha deciso di proseguire conPer l’ex Real Madrid si aprono così le porte di una big. E’ il sogno dei tifosi dellama oggi è complicato pensare ad un futuro senzaPer il francese attenzione al solitoe al possibile approdo in

11.30 – Ruslan Malinovskyi si appresta a lasciare l’Atalanta e la Serie A. Il trequartista ucraino è ad un passo dall’approdo al Marsiglia. In queste ore parti al lavoro per sistemare gli ultimi dettagli.



11.00 – Per Bennacer si aspetta solo l’ufficialità. Accordo ormai raggiunto e annuncio atteso per la prossima settimana. Già lunedì può essere il giorno giusto.

10.00 – In casa Juventus si riflette sul futuro di Paredes e Di Maria. L’ex Roma è chiamato a convincere in questa seconda parte di stagione per meritarsi il riscatto. Per il 34enne di Rosario spunta l’Internacional di Porto Alegre.