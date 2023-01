Spunta l’Inter ‘brasiliana’ per Di Maria: la Juve è sempre più lontana

Angel Di Maria è rientrato in campo con la maglia della Juventus nel match di sabato contro l’Udinese. Il futuro in bianconero resta sempre un’incognita

Stagione finora deludente per Angel Di Maria con la maglia della Juventus, con il fantasista argentino che non è riuscito a fare la differenza rispetto alle premesse iniziali.

Il ‘Fideo’ ha trionfato con l’Argentina al Mondiale anche grazie a un suo gol nella finalissima contro la Francia, però in bianconero non ha dato l’impronta che tutti si aspettavano dopo lo sbarco la scorsa estate sotto la Mole. Inoltre i problemi fisici continuano ad attanagliare l’ex Paris Saint-Germain, che anche ieri contro l’Udinese ha dovuto chiedere il cambio a metà ripresa. Stavolta comunque nulla di grave: “Ha accusato solo dei crampi, per questo è uscito dal campo“, ha spiegato Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Di Maria contro l’Udinese tornava in campo dopo la lunga sosta per la Coppa del Mondo e ha dato il suo contributo alla causa nella prima frazione di gioco. Il classe ’88 ha soddisfatto anche lo stesso Allegri: “Di Maria ha fatto giocate straordinarie, è un calciatore di livello superiore. Sono contento della sua prestazione“, ha aggiunto l’allenatore bianconero nel post gara nella sala stampa dell’Allianz Stadium.

Calciomercato Juventus, Di Maria resta in bilico: l’offensiva dal Brasile

A tenere banco è ovviamente anche il tormentone sul futuro del ‘Fideo’ che ad agosto ha firmato un contratto annuale con la Juventus.

Il campione del mondo non ha mai nascosto il desiderio di chiudere la carriera in Argentina, precisamente nel Rosario Central, il club dove la favola è iniziata. Il presidente del club argentino si è dichiarato piuttosto ingolosito dell’opportunità di riavere il figliol prodigo a casa, mentre sempre dal Sudamerica arriva un altro corteggiamento per Di Maria. Precisamente dal Brasile: stando al portale ‘TNT Sports Brasil’, l’Internacional di Porto Alegre sogna l’arrivo in maglia biancorossa del fantasista attualmente in forza alla Juve. Il patron del sodalizio brasiliano Barcellos vorrebbe regalare un grande colpo alla tifoseria e in cima alla lista dei desideri ci sarebbe proprio Di Maria. Al momento, comunque, l’Internacional non avrebbe presentato ancora nessuna offerta ufficiale al giocatore argentino per portarlo a Porto Alegre. Tutto dipenderà ovviamente dalla volontà del ‘Fideo’ di proseguire o meno l’avventura alla Juventus, con l’entourage del 34enne mancino e la dirigenza della Continassa che affronteranno l’argomento rinnovo tra marzo e aprile.