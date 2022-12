Allegri blinda alla Juve il suo pupillo. Di Maria rimandato: cosa filtra

La Juventus accelera per blindare alla Continassa il senatore di Allegri. Di Maria finora non ha convinto: cosa succede con il fantasista argentino

La Juventus è pronta a blindare uno dei suoi senatori. Al netto delle vicende extra campo, la dirigenza bianconera e Allegri restano con le antenne dritte sul mercato tra gennaio e la prossima estate.

Nella finestra invernale la ‘Vecchia Signora’ pensa a rinforzare la corsia di destra con Maehle e Karsdorp in cima alla lista, anche se Allegri preferirebbe il danese dell’Atalanta all’esterno della Roma, con la società capitolina inoltre darebbe il via libera alla cessione incassando e non con la formula del prestito. Lo stesso tecnico livornese spera di trattenere almeno fino al termine della stagione Rabiot, con il francese in scadenza a giugno e la trattativa per un eventuale rinnovo sempre più complicata considerando la vetrina Mondiale e le onerose richieste d’ingaggio della mamma-agente. A proposito di prolungamenti, la Juventus ha preso da tempo la sua decisione su un altro alfiere dello scacchiere di Allegri come Danilo. Il brasiliano con il mister toscano è un elemento imprenscindibile per la difesa bianconera, sinonimo di affidabilità e sicurezza anche per la sua duttilità.

Calciomercato Juventus: Danilo firma, rinnovo lontano per Di Maria

Danilo è in scadenza nel giugno 2024, con la volontà della ‘Vecchia Signora’ di blindare per altre due stagioni l’ex difensore di Manchester City e Real Madrid.

La Juve, in questo modo, respinge anche con forza i rumors che volevano Bayern Monaco, Barcellona e Tottenham interessate al cartellino del classe ’91. Il nazionale verdeoro è destinato quindi a chiudere o quasi la carriera a Torino e andrà a percepire 14 milioni di euro netti fino al 2026, considerando l’ingaggio da 4 milioni a stagione in bianconero. Chi invece resta in bilico è Leandro Paredes, con l’argentino che si gioca la permanenza sotto la Mole nella seconda parte di stagione. L’ex PSG ha deluso alla Juventus che potrebbe non riscattare il giocatore, con l’accordo complessivo fissato a 28 milioni di euro (bonus compresi) per la permanenza alla Continassa del centrocampista.

Al pari di Paredes, anche il connazionale Angel Di Maria potrebbe salutare la Juve dopo una sola stagione. E’ da escludere un divorzio a gennaio con il fantasista, mentre in vista della prossima estate non arrivano ancora segnali significativi per una conferma in bianconero del ‘Fideo’. L’entourage del 35enne mancino e la dirigenza juventina affronteranno l’argomento nei prossimi mesi ma ad oggi, considerando anche come sono andate finora le cose e la volontà del giocatore di chiudere la carriera in Argentina, è difficile prevedere un rinnovo di Di Maria con la ‘Vecchia Signora’.