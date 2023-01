Allegri letteralmente furibondo: Chiesa, Di Maria e Paredes nel ‘mirino’

La Juve colleziona l’ottava vittoria consecutiva senza subire reti, però Massimiliano Allegri si arrabbia nel finale di gara contro l’Udinese. Svelato il motivo

La Juventus cambia marcia nella ripresa del match contro l’Udinese e grazie al tap-in a porta vuota di capitan Danilo colleziona l’ottava vittoria consecutiva in campionato.

Prosegue la striscia positiva della ‘Vecchia Signora’ che mantiene ancora una volta la propria porta involata. Difesa d’acciaio per l’undici allenato da Massimiliano Allegri che, in attesa dell’impegno del Napoli contro al Sampdoria, ha accorciato a -4 il distacco in classifica dai partenopei di Spalletti, peraltro prossimo avversario dei bianconeri nel big match di venerdì sera al ‘Maradona’.

Diverse le note positive nella Juventus, ad iniziare ovviamente dall’accoppiata Danilo-Chiesa. Il numero 7, entrato nel secondo tempo, è tornato a marcare la differenza fornendo al brasiliano un cioccolatino volante per la rete decisiva. L’ex Fiorentina sta mettendo benzina nelle gambe e nel prosieguo della stagione potrebbe essere uno dei trascinatori dei bianconeri. Sul brasiliano arrivano invece solo conferme: una garanzia davanti a Szczesny, leadership da vendere con la fascia al braccio e per l’occasione anche bomber a consegnare i tre punti alla Juve. Il rinnovo sembra ormai una formalità, con Danilo che prossimamente metterà nero su bianco al nuovo contratto fino al 2026 con il sodalizio piemontese.

Juventus, Allegri striglia i suoi campioni: il messaggio a Di Maria e Paredes

Minuti finali infuocati all’Allianz Stadium dopo il vantaggio bianconero, con lo stesso Allegri che ha faticato a mantenere il controllo.

L’allenatore livornese letteralmente scatenato a bordocampo con i suoi per alcuni palloni gestiti male, scagliandosi in primis con Soulé e Chiesa. Il mister juventino si è beccato anche un giallo dall’arbitro per la troppa platealità, tirando poi un sospiro di sollievo al fischio finale. E negli spogliatoi ha dato degli indizi importanti sul futuro dei due campioni del mondo Paredes e Di Maria, entrambi in bilico alla Continassa. Il centrocampista non ha convinto finora e il riscatto potrebbe saltare, mentre il ‘Fideo’ ha espresso più volte il desiderio di tornare in patria per chiudere la carriera. “Di Maria ha fatto giocate straordinarie, è un calciatore di livello superiore. Sono contento della sua prestazione. Ha avuto solo crampi, per questo è uscito”, ha sottolineato Allegri sul fantasista.

Poi tira le orecchie a Paredes: “Può diventare un giocatore importante perché ha qualità straordinarie per verticalizzare. Secondo me deve giocare un po’ meno sul corto, su quello deve migliorare tantissimo“. La seconda parte di stagione potrebbe confermare gli scenari o ribaltarli completamente in merito ai due assi dell’Albiceleste: staremo a vedere.