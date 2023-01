Da Allegri stilettata in diretta: “Deve migliorare tantissimo”

Allegri commenta la vittoria della Juventus contro l’Udinese e rimprovera un suo calciatore: ecco cosa non gli è andato giù

La Juventus vola al secondo posto in classifica. I bianconeri battono l’Udinese con un gol di Danilo nei minuti finali e trovano l’ottava vittoria consecutiva.

Ancora un clean sheet per Szczesny e tre punti preziosi che mettono la Juve in scia del Napoli, impegnato domani contro la Sampdoria a Genova, sopravanzando il Milan, anche lui in campo domenica. Nel post gara, Allegri ha commentato la prestazione dei suoi, soffermandosi su alcuni singoli e parlando anche della corsa scudetto. Si parte dal centrocampo e il tecnico dice: “Locatelli ha fatto un po’ di fatica. Paredes può diventare un giocatore importante, perché ha qualità straordinari per verticalizzare. Secondo me deve giocare un po’ meno sul corto – il rimbrotto dell’allenatore – , su quello deve migliorare tantissimo. Ogni tanto deve giocare un po’ meno sul corto, però stasera ha fatto bene”.

Allegri a la rincorsa scudetto: “Napoli nettamente favorito”

In tema scudetto invece Allegri mantiene i piedi per terra e dà i favori del pronostico tutti al Napoli. In vista del match della settimana prossima, il tecnico bianconero dice: “Lì è sempre bello giocare, sono ancora nettamente favoriti per lo Scudetto, hanno tanto vantaggio. Mi fa piacere che ci considerino avversaria per lo scudetto, ma noi dobbiamo solo pensare a lavorare. L’obiettivo minimo è il quarto posto e dobbiamo raggiungere in primis quello”.

Infine, l’ultima battuta è riservata a Chiesa: “E’ un anno che fuori, quindi rischio infortunio muscolari è sempre dietro l’angolo. Ci vuole un pochino di tempo perché ritrovino i 90 minuti”.

Successivamente, in conferenza stampa, Allegri aggiunge: “Conoscevamo le difficoltà della partita. Nel secondo tempo la squadra ha giocato nettamente meglio e potevamo fare gol prima. Se non prendi gol, male che ti vada pareggi”.

Il tecnico ha poi continuato: ” Quanto c’è di Allegri nella rimonta? Io credo che sia una questione di convinzione, il Napoli sta viaggiando a ritmi infernali e noi possiamo solo fare il nostro”.

Infine su Di Maria: “E’ un giocatore di un atro livello, ha fatto una grande prestazione a livello tecnico”.