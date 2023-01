Filo diretto Conte-Zidane: la Juventus prende nota

Calciomercato Juventus, le ultime dalla Spagna: Conte, Zidane e quel futuro ancora tutto da scrivere. Ecco il nuovo incastro.

L’ottava vittoria consecutiva in campionato ottenuta dalla Juventus ha riacceso gli entusiasmi in casa bianconera. Contro l’Udinese è arrivato un successo sofferto ma voluto fino in fondo da una squadra che si è riscoperta tremendamente efficace. La solidità difensiva è stato uno dei pilastri più granitici sui quali Max Allegri sta costruendo la grande rimonta.

In attesa delle gare di Napoli e Milan, la Juventus si è piazzata momentaneamente al secondo posto in classifica, a sole quattro lunghezze di distanza dalla compagine di Spalletti. Dopo aver calamitato tante critiche per il mancato accesso agli ottavi di finale di Champions e per un inizio di stagione, in generale, insoddisfacente, Allegri sta comunque fornendo la sua impronta alla squadra. Del resto, il tecnico livornese era stato già blindato da Agnelli prima, e da Elkann poi. Alla luce delle ben note vicissitudini societarie, poi, ad Allegri potrebbe essere conferito un ruolo più importante anche in sede di calciomercato. Un profilo manageriale a tuttotondo, che lo renderebbe sempre più centrale nel nuovo progetto bianconero.

Calciomercato Juventus, anche Zidane in lizza per la panchina del Tottenham

Allegri è del resto legato alla Juventus da un contratto valido per altre due stagioni e mezzo, a circa 9 milioni di euro annui bonus compresi. Ipotizzare che possano crearsi le premesse per un restyling della guida tecnica al momento è solo fantamercato. Un clamoroso ribaltone potrebbe però materializzarsi qualora Milik e compagni non dovessero rendersi protagonisti di una seconda parte di stagione all’altezza. Questo almeno in linea teorica, anche perché un cambio di guida tecnica rappresenterebbe un bagno di sangue per le casse di “Madama”.

Due nomi che comunque non smettono di ruotare in orbita Juve sono quelli di Zidane e Conte, i cui destini potrebbe incrociarsi in estate. Stando a quanto riferito da fichajes.net, infatti, dopo la decisione della Federcalcio francese di rinnovare il contratto a Deschamps, per Zizou potrebbero aprirsi tre porte. Oltre alle (ipotetiche) candidature di Juventus e Psg, infatti, l’ex allenatore del Real Madrid potrebbe prendere in considerazione un eventuale approdo al Tottenham. Gli Spurs, infatti, non hanno ancora raggiunto l’accordo con Antonio Conte per la questione legata al rinnovo. Un’eventuale separazione a fine stagione non è affatto da escludere, sebbene la propria del club inglese sia quella di trovare l’intesa definitiva a stretto giro di posta. E chissà che un addio di Conte al Tottenham non possa proprio spianare la strada alla clamorosa opzione Zidane.