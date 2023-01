Rinnovo in stand by: stasera a Milano, Maldini fiuta il colpo

Il giocatore, che piace tanto al club rossonero, non ha ancora rinnovato il proprio contratto con la Roma. Il futuro è tutto da scrivere

Il big match del diciassettesimo turno di Serie A si giocherà stasera a San Siro. Il Milan torna nel suo stadio e per l’occasione dovrà vedersela con la Roma di José Mourinho.

Nella giornata di ieri, come è consuetudine, Stefano Pioli ha presentato la partita in conferenza stampa. C’è stato modo per fare il punto sugli infortunati, con la situazione Mike Maignan che non migliora. Il ritorno in campo del portiere resta un enigma e stasera toccherà dunque ancora una volta a Tatarusanu. Dovrebbero esserci novità a breve invece per quanto riguarda Divock Origi e Junior Messias, che il tecnico rossonero si augura di riabbracciare già domani.

Pioli ha parlato, inoltre, anche di Nicolò Zaniolo, rispondendo ad una domanda di Calciomercato.it. Il tecnico del Milan ha manifestato apprezzamento per il giocatore, riconoscendo le sue qualità: “E’ un giocatore di grandissimo potenziale – ha ammesso il mister -, non so se ha fatto tutto per arrivare al massimo ma è anche vero che ha avuto tanti infortuni. Ha caratteristiche diverse da Dybala, lui è bravo ad andare in profondità, l’argentino sa giocare tra le linee. Quello della Roma è un tridente completo”.

Non è un segreto che Zaniolo sia particolarmente apprezzato dalle parti di via Aldo Rossi e le dichiarazioni di Pioli non fanno altre che confermarlo. La scorsa estate, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno effettuato più di un sondaggio per il talento italiano ma le alte richieste della Roma hanno spinto a guardare altrove. Per il Milan era impossibile spendere 50 milioni di euro per Zaniolo ma in estate gli scenari potrebbero cambiare.

Calciomercato Roma, futuro Zaniolo: il punto della situazione

Come vi stiamo raccontando, il prolungamento di contratto di Nicolò Zaniolo con la Roma vive una lunga fase di stand by. L’accordo del 23enne con i giallorossi scade attualmente il 30 giugno 2024: serve un’intesa imminente se non si vuole rischiare di perdere il giocatore a zero. In estate, senza un accordo, i capitolini potrebbero chiedere molto meno per il cartellino di Zaniolo.

La situazione andrà monitorata con attenzione, sapendo che sono diverse le squadre interessate al talento classe 1999. In questi ultimi giorni si è parlato tanto di diversi club stranieri pronti a presentare un’offerta alla Roma: in Inghilterra oltre al solito Tottenham, si sarebbe fatto avanti anche il Newcastle. Atletico Madrid e Borussia Dortmund sono gli altri club interessanti. Club importanti ma la priorità di Zaniolo è quella di restare in Serie A: non solo la Roma, che chiaramente non ha ancora perso la speranza di riuscire a blindarlo ma anche altri club. Non sono arrivate conferme in merito all’interesse del Napoli ma la Juventus non ha smesso di seguirlo e sullo sfondo resta il Milan, che stasera avrà modo di osservarlo da vicino.