Milan-Roma, emergenza infortuni: il punto di Pioli

Le dichiarazioni del tecnico campione d’Italia alla viglia della sfida contro la Roma di Mourinho

Dopo il successo contro la Salernitana in trasferta, il Milan di Stefano Pioli fa il suo esordio nel nuovo anno a San Siro.

I rossoneri ritrovano i tifosi ma non i tanti indisponibili che hanno saltato il match in Campania. Il tecnico dei campioni d’Italia in conferenza stampa presenta la sfida contro la Roma di Jose Mourinho:

“I giallorossi sono una squadra forte e completa. Ha fisicità e qualità, va rispettata, hanno perso con il Napoli solo nei minuti finali e battuto l’Inter.”

Nessun recupero – “Domani saremo gli stessi di Salerno. Spero nei prossimi giorni di recuperare qualcuno. Giroud? Sta molto bene fisicamente e mentalmente ma è chiaro che ci servirà l’apporto di tutti. Per la prossima partita mi auguro di recuperare qualcuno ma non posso dirti ancora chi”.

Situazione portiere – “Non abbiamo ancora tempistiche per Maignan. Non possiamo ancora dire quando rientrerà. Il muscolo ancora non risponde come dovrebbe. Non posso dirti una data. Vasquez? Bella presenza e personalità, vedremo cosa succederà”.

Ibra – “Torna a lavorare la prossima settimana e poi vedremo quando rientrerà”.

Kjaer – “Ha avuto un Mondiale con qualche problema ma nulla di specifico. La sua condizione sta crescendo”.

Il ritorno di Calabria – “E’ un giocatore molto forte e intelligente. La sua assenza non è mai stata sottovalutata da me, è un giocatore molto completo”.

Rinnovo Leao – “Bisogna chiedere ad altre persone. Io con lui parlo di campo e del match di domani. Deve essere determinante in ogni partita”.

Tonali in diffida – “Nn ho parlato di questo con lui. Si pensa alla partita di domani, non ci sono altri pensieri”.

Bennacer-Tonali – “Mi ritengo un allenatore fortunato di allenare questi giocatori così forte. Stanno ampliando il loro bagaglio. Avere fiducia nel compagno è determinante”.

Se vuoi essere felice non cercare la perfezione. Avere una squadra perfetta è impossibile ma meno sbagli più possibilità hai di vincere. E’ questo il nostro obiettivo”.

Apprezzamento per Zaniolo – “E’ un giocatore di grandissimo potenziale. Non so se ha fatto tutto per arrivare al massimo ma è anche vero che ha avuto tanti infortuni. Ha certe caratteristiche di profondità, Dybala ha caratteristiche tra le linee. Quello della Roma è un tridente completo”.