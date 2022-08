DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 23 agosto

Calciomercato, tutte le notizie più importanti di oggi 23 agosto: si entra negli ultimi dieci giorni di trattative

Seconda giornata di campionato in archivio e mentre la Serie A delinea i primi equilibri di classifica, fuori dal campo c’è ancora un mercato da concludere. Ultimi dieci giorni, con trattative ancora delicate in corso. Discorso valido per Juventus, Milan, Inter, ma non solo, con il passare delle ore si entra nei momenti più caldi della sessione.

Calciomercato.it vi aggiorna in diretta con tutte le ultime novità.

LIVE

10.04 – Juventus, si decide oggi tra Milik e Depay: summit alla Continassa.

9.36 – Inter, Chalobah supera Akanji e Acerbi nelle gerarchie: le ultime.

9.18 – L’Atalanta è in trattativa con lo Sturm Graz per Hojlund.

9.01 – Milan al lavoro per chiudere con il Bordeaux per Jean Onana, classe 2000 del Camerun.

8.43 – Juventus, nuova bufera su Allegri dopo la Samp: “Cacciatelo”.

8.29 – È in programma oggi un incontro tra Allegri e la dirigenza della Juventus. Si discuterà di mercato e si deciderà se chiudere per Milik (c’è l’accordo verbale col Marsiglia) o se spingere per Depay.