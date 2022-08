VIDEO CM.IT | Blitz nella sede dell’Inter: scatto per Acerbi

Ore bollenti sul mercato dell’Inter alla ricerca del nuovo difensore centrale per completare la rosa di Simone Inzaghi

A punteggio pieno in classifica insieme e Napoli e Roma, l’Inter non poteva immaginare un inizio migliore di campionato. Le frenate improvvise di Milan e Juventus dell’ultimo turno, poi, hanno consentito alla formazione di Simone Inzaghi di guadagnare subito due punti sulle dirette avversarie, date tra le favorite per il titolo.

Venerdì sera, alle 20.45, per i nerazzurri arriverà però il primo vero esame della stagione. L’Inter dovrà infatti affrontare all’Olimpico la Lazio di Maurizio Sarri, reduce dal pareggio contro il Torino dopo l’esordio vincente di rimonta contro il Bologna. Un primo big match nel quale Inzaghi metterà alla prova la condizione dei suoi calciatori, nettamente migliorata nel successo contro lo Spezia rispetto alle difficoltà viste a Lecce.

La stagione dei nerazzurri sta dunque per entrare nel vivo e anche per questo motivo dal mercato stanno per arrivare importanti novità. Alla luce della necessità di avere un vice de Vrij che prenda numericamente il posto di Andrea Ranocchia all’interno della rosa, entro il 31 agosto arriverà il rinforzo tanto atteso da Simone Inzaghi. Secondo le ultimissime di mercato in pole position vi sarebbe Francesco Acerbi.

Calciomercato Inter, Pastorello in sede per discutere di Acerbi

Nome poco gradito ai tifosi dell’Inter, rispetto ad altre alternative accostate ai nerazzurri come Akanji e Chalobah, Francesco Acerbi ad oggi è il principale indiziato per la difesa interista. A confermare le indiscrezioni delle ultime ore, le telecamere di Calciomercato.it questo pomeriggio hanno immortalato l’ingresso dell’agente del difensore della Lazio, Federico Pastorello, presso la sede di Viale della Liberazione.

Come anticipato nei giorni scorsi dalla nostra redazione, Inter e Lazio hanno raggiunto un’intesa di massima per il prestito con diritto di riscatto. Manca ancora l’accordo definitivo per quanto riguarda le cifre dell’operazione, ma tra le parti filtra parecchio ottimismo sulla buona riuscita della trattativa. In tal senso, l’incontro di questo pomeriggio tra Pastorello e i dirigenti nerazzurri indica lo stato avanzato dei contatti. Nelle prossime ore Simone Inzaghi potrebbe quindi riaccogliere a Milano il suo ex centrale.