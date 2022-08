Massimiliano Allegri torna al centro del ciclone dopo il deludente pareggio della sua Juventus sul campo della Sampdoria

La Juventus di Massimiliano Allegri è subito costretta ad inseguire in campionato dopo il pareggio ottenuto sul campo della Sampdoria.

Una prestazione piuttosto sottotono per i bianconeri, soprattutto nella prima frazione di gara, che non ha soddisfatto i tifosi. I sostenitori della Juve si dicono preoccupati e tornano a mettere nel mirino l’allenatore. Una squadra senza gioco e idee, è la principale accusa dei tifosi, che chiedono già l’esonero del tecnico. Nel mirino anche alcune sue dichiarazioni nel post partita: Allegri, infatti, si è detto soddisfatto per gli zero gol subiti in due partite.

Juventus, AllegriOut torna in tendenza

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti da Calciomercato.it. Su Twitter, torna subito in tendenza l’hashtag #AllegriOut.

Spettacolo indecoroso… ma la dirigenza che fa???#AllegriOut — Loris016563 (@Loris0165631) August 23, 2022

Comunque la cosa che da più fastidio è che puntualizzi due errori dei giovani, gli unici che mettono un po’ di animo in sta Juve, pessimo.#AllegriOut — Marco Anzi (@Marco_Anzi) August 23, 2022

CACCIATELO AL PIÙ PRESTO!!#AllegriOut — Cristian Canale (@cristiancanale_) August 22, 2022

Avere tanti giocatori tecnici in campo aiuta ma averli e saperli mettere nelle condizioni giuste li esalta e questo è proprio quello che non vediamo alla Juventus. Questo credo sia davvero l’ultimo anno poi a mai più rivederci! #AllegriOut — Salvatore Rino Tecce (@RinoTecce) August 23, 2022

Tranquilli amici juventini, se allegri fallisce campionato, o esce in champions contro una squadra di seconda fascia, la sua era terminerà a breve. Dato che una delle 2 succederà, la seconda molto più della prima, conoscendo quel mostro in panca, abbiate pazienza. #AllegriOut — Nicolas (@LeociNicolas) August 23, 2022