Calciomercato Inter, cambia tutto: sorpasso improvviso per l’ultimo colpo

Calciomercato Inter, si registra una svolta per l’ultimo colpo dei nerazzurri: sorpasso improvviso nelle gerarchie

Inter davanti a tutti, dopo le prime due giornate di campionato, anche se insieme a Napoli e Roma. I nerazzurri hanno fatto il proprio dovere contro Lecce e Spezia e Inzaghi ha motivi per sorridere e per guardare avanti con ottimismo. Dal prossimo match con la Lazio, in programma venerdì sera all’Olimpico, potranno arrivare nuovi elementi per capire la reale forza della compagine vice-campione d’Italia.

Nel frattempo, l’allenatore attende sempre l’ultimo rinforzo di mercato, quello utile a completare una campagna acquisti positiva e la rosa, senza nessuna slot vacante. Come noto, Inzaghi vuole essere coperto in tutti i reparti, anche in difesa, dove l’addio a parametro zero di Ranocchia ha lasciato un vuoto che non è ancora stato colmato. Serve un ultimo sforzo da parte della dirigenza e Marotta e Ausilio vogliono accontentarlo. I dirigenti sfogliano la rosa dei papabili, alla ricerca del miglior equilibrio tra qualità e prezzo. E delle novità potrebbero cambiare improvvisamente le valutazioni in corso.

Calciomercato Inter, Chalobah ‘supera’ Akanji e Acerbi

Come raccontato da Calciomercato.it, l’Inter avrebbe in mano l’accordo per l’arrivo di Acerbi. Ma la tentazione sarebbe quella di immettere in rosa un profilo più giovane rispetto al difensore in uscita dalla Lazio e pupillo di Inzaghi, che oltretutto non sarebbe graditissimo alla tifoseria. Motivo per il quale sarebbe stata registrata positivamente l’apertura da parte del Borussia Dortmund al prestito di Akanji, previo rinnovo contrattuale ‘tattico’ (il contratto scade a giugno). Tuttavia, il profilo di Trevoh Chalobah, giovane centrale del Chelsea, peraltro ‘sponsorizzato’ da Lukaku, potrebbe effettuare un clamoroso sorpasso, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, nelle gerarchie e nelle preferenze interiste. Manca ancora l’apertura dei ‘Blues’ all’affare in prestito, con riscatto che verrebbe poi molto probabilmente individuato intorno ai 20 milioni di euro. Ma una volta strappato il sì dei londinesi a un affare a condizioni di favore, il tutto potrebbe decollare piuttosto rapidamente. Si attendono gli ultimi tasselli, l’Inter non ha particolare fretta ma sa che entro pochi giorni dovrà regalare a Inzaghi il rinforzo tanto atteso.