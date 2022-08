DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative del 1 agosto

Nuova giornata dedicata interamente al calciomercato: tutte le ultime notizie e le trattative più importanti in Serie A e non solo

Inizia il mese agosto e si accorciano, dunque, i tempi per trattative e colpi sensazionali. Le squadre di Serie A continuano il lavoro per trovare gli incastri giusti.

Il Milan è molto attivo in queste ore, in cui è atteso finalmente Charles De Ketelaere per visite mediche e firma sul contratto. Poi c’è sempre da considerare la trattativa tra Roma e Paris Saint Germain per Georginio Wijnaldum e chissà che la Juve non possa davvero affondare il colpo per Milinkovic-Savic, visto l’infortunio di Pogba. L’Inter è ancora alle prese con le cessioni. Segui in diretta con Calciomercato.it tutte le news e le trattative più importanti di oggi, 1 agosto.

LIVE

11.20 – Uno dei nomi più in voga del momento in Serie A è certamente Giacomo Raspadori conteso tra Napoli e Juventus. L’ammissione di Giovanni Carnevali a ‘Il Giornale’: “Per Giacomo ci sono gli occhi di Napoli e Juventus”.

10.50 – Inter, muro nerazzurro per Dumfries: richieste da non meno di 50 milioni di euro.

ORE 9.55 – Luis Alberto resta un rebus per la Lazio. La trattativa con il Siviglia è bloccata, ma Sarri insiste per avere Ilic a centrocampo.

ORE 9.40 – Su Giacomo Raspadori non c’è solo il Napoli. La Juventus, infatti, non ha mollato il giovane attaccante e tenta il sorpasso sui rivali partenopei. I bianconeri hanno già contattato l’agente.

ORE 9.25 – La Juventus continua a lavorare a Leandro Paredes per il centrocampo. La formula del prestito non è gradita al PSG, che vuole almeno l’obbligo di riscatto.

ORE 9.10 – Charles De Ketelaere non dovrebbe svolgere oggi le visite mediche con il Milan, che molto probabilmente saranno domani. Resta comunque l’attesa per l’arrivo del talento a Milano.

⌛️🔴⚫️Attesa per l’arrivo a Milano di Charles #DeKetelaere. Come appreso, non sono in programma oggi le visite mediche per il talento belga. Molto probabile domani @calciomercatoit @MilanLiveIT — Martin Sartorio (@MartinSa1988) August 1, 2022

ORE 9.00 – Torino scatenato sul calciomercato: visite mediche in mattinata per Lazaro, fatta anche per Miranchuk e la stellina Ilkhan.

ORE 8.45 – Sono ore caldissime per l’arrivo di Kepa al Napoli. Le firme potrebbero arrivare già in settimana.

ORE 8.30 – Oggi è il giorno di Matias Vecino alla Lazio: visite mediche alla clinica Paideia e firma per l’ex centrocampista dell’Inter.

ORE 8.15 – Sono ore di riflessioni per la Juventus, con Filip Kostic a un passo dal West Ham. I bianconeri hanno 48-72 ore per tentare il sorpasso. Sul calciatore c’è anche l’Inter, ma in maniera più tiepida.

ORE 8.00 – La Juventus, in attesa di capire quanto durerà lo stop di Pogba, ripensa a Milinkovic-Savic. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, c’è già stato un contatto con l’agente: Lotito vuole 60 milioni cash.