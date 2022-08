CM.IT | Napoli, sempre nel mirino Lo Celso: le ultime sulla formula

In attesa di capire cosa ne sarà di Zielinski, nel mirino del West Ham, e Fabian Ruiz, in scadenza di contratto, il Napoli non molla Lo Celso

Dopo aver detto addio a capitan Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Kalidou Koulibaly e David Ospina, il Napoli di Aurelio De Laurentiis è ancora a caccia degli innesti giusti per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore Luciano Spalletti.

Nel frattempo, però, circolano ancora indiscrezioni, confermate anche dalla nostra redazione, su possibili altri addii. Il nome caldo in quest’ottica è quello di Piotr Zielinski. Sul 28enne centrocampista della Nazionale polacca, come raccontato, c’è il forte pressing del West Ham, pronto a fare nuovamente spesa in Italia dopo l’acquisto del bomber del Sassuolo, Gianluca Scamacca. Per l’ex Udinese e Empoli sono pronti 35/40 milioni di euro, mentre al calciatore è stato proposto un contratto pluriennale da 6 milioni a stagione. Al momento, però, lo stesso Zielinski ha rispedito al mittente la proposta, ma nel calciomercato mai dire mai.

Stesso discorso per Fabian Ruiz, ma con una situazione contrattuale decisamente diversa. Lo spagnolo è, infatti, in scadenza il prossimo 30 giugno e, ad oggi, non si registrano passi in avanti significati per un eventuale prolungamento. Tutt’altro. Resiste anche la possibilità di arrivare alla fine dell’accordo attualmente valido, ma le sirene per questa sessione di calciomercato non mancano. Una porta, addirittura, ai rivali storici della Juventus, anche se appare difficile, in questa situazione ambientale, pensare ad una cessione di Ruiz ai bianconeri da parte del presidente De Laurentiis.

Napoli, Villarreal in pressing su Lo Celso: formula e tempistica

In tutto questo, si innesta anche il discorso che riguarda Giovani Lo Celso. Il 26enne polivalente centrocampista argentino, finito anche nel mirino della Fiorentina, è un obiettivo del Napoli e, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, ci sono, e continuano ad esserci contatti per discutere di un eventuale approdo del calciatore in Serie A, dove ritroverebbe il grande amico e concittadino Angel Di Maria, nuovo numero 22 della Juventus. Lo Celso è fuori dal progetto del manager del Tottenham, Antonio Conte, ed è dunque un nome molto appetibile sul mercato.

Reduce da una stagione in prestito al Villarreal, Lo Celso sarebbe il benvenuto al ‘Submarino Amarillo’ per un’altra stagione e il pressing è costante. Ma, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, allo stato attuale non c’è una squadra in pole position rispetto ad un’altra. Quindi, il Napoli ha le stesse possibilità degli altri club interessati di accaparrarsi le prestazioni del calciatore. Inoltre, lo scorrere del tempo apre maggiormente le porte alla possibilità di portare a termine questa operazione in prestito con diritto/obbligo di riscatto per una cifra totale che si dovrà avvicinare ai 20 milioni di euro. Tutto, chiaramente, dipenderà da quello che succederà sul mercato in uscita, con Luciano Spalletti spettatore molto interessato. Vi terremo aggiornati.