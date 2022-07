Per Piotr Zielinski al West Ham la scelta è stata fatta: come stanno le cose nella trattativa tra gli inglese e il Napoli

Piotr Zielinski dice no al West Ham, almeno per il momento. Come raccolto da Calciomercato.it, il centrocampista polacco ha rispedito al mittente l’offerta da sei milioni di euro l’anno arrivata da Londra.

Non una questione di soldi per il calciatore che, infatti, secondo quanto risulta alla nostra redazione, non ha fatto cifre alla società inglese. Al momento Piotr Zielinski non è convinto dalla destinazione e non vuole trasferirsi a Londra per giocare il prossimo anno con la maglia del West Ham. Questione di ambizioni con il desiderio di disputare quella Champions conquistata con il Napoli lo scorso anno. Questioni di progetto con quello degli Hammers che non stuzzica più di tanto il 28enne, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi.

Calciomercato Napoli, Zielinski-West Ham: le ultime di CM.IT

Neanche la proposta economica importante ha smosso Zielinski dalla sua convinzione: al momento, il polacco non è tentato dalla proposta del West Ham. A favore di una sua permanenza in azzurro anche il nuovo ruolo che potrebbe ricoprire nel Napoli di Spalletti. Il tecnico è orientato, al netto di ciò che può succedere in entrata e uscita nel prossimo mese, a giocare con il 4-3-3 con Zielinski che tornerebbe a fare la mezzala di sinistra, ruolo nel quale l’ex Udinese sente di poter rendere al meglio.