CM.IT | Napoli, caso Fabian Ruiz, tra rischio tribuna ed una trattativa che non parte

Fabian Ruiz caso a Napoli: a pochi mesi dalla scadenza, la trattativa per il rinnovo non c’è, mentre si agita lo spettro tribuna

Tra 12 mesi (e qualche giorno), Fabian Ruiz lascerà il Napoli a parametro zero. Lo spagnolo potrebbe essere un nuovo svincolato, dopo i casi eclatanti di Insigne e quello sempre più vicino di Dries Mertens. Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis, non più tardi di qualche giorno fa, dichiarò di aver offerto un rinnovo a Fabian.

L’ex Betis fu fotografato a cena proprio con il presidente azzurro in un noto albergo della zona collinare della città. Uno scatto che portò ad immaginare un percorso in discesa per il rinnovo. Poi, le frizioni che si avvicinano alle fratture. Perché lo scenario emerso in alcuni media, senza che siano fioccate pesanti smentite dal club, parla della possibilità che Fabian Ruiz diventi omologo di Arek Milik. Ovvero, un eventuale ‘no’ ad un’offerta ritenuta congrua di rinnovo potrebbe condurre all’esclusione del calciatore con tanto di confino in tribuna.

Fabian Ruiz, l’entourage aspetta le mosse del Napoli

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, gli agenti dello spagnolo attendono l’apertura formale per la discussione del rinnovo di contratto o della eventuale cessione. L’offerta di De Laurentiis a Fabian Ruiz resta solo un punto di partenza. Al momento, la possibilità di vedere Fabian Ruiz in tribuna durante l’anno calcistico che sta per aprirsi sembra essere una possibilità che il Napoli può paventare.

Difficile anche immaginare che lo stesso Luciano Spalletti non ponga in essere una moral suasion per avere Fabian a disposizione. Come abbiamo anticipato diverse settimane fa, la cessione è possibile. L’Atletico Madrid sembra in vantaggio su Barcellona e Real, ma deve prima effettuare operazioni in uscita. Si attende solo di capire quando ci sarà un nuovo vertice tra gli uomini mercato del Napoli e gli agenti dello spagnolo, oggi ancora non calendarizzato.